Constanţa caută soluţii de finanţare locală

RENEGAŢI. România a sperat, după aderarea la UE din 2007, într-o dezvoltare spectaculoasă, mai ales că putea beneficia şi de sutele de milioane de euro, bani nerambursabili care veneau de la Uniunea Europeană. Din nefericire, între români şi banii europeni s-a aşezat camarila portocalie care s-a apucat să controleze şi să direcţioneze aceste fonduri europene. Regiunile de dezvoltare, primăriile de municipii, oraşe, comune, consiliile judeţene, s-au apucat de făcut proiecte în speranţa că vor reuşi să facă cu banii europeni ceea ce nu puteau face din bugetele lor mult prea mici. Elanul autorităţilor locale a fost repede tăiat de Guvern, prin diferite ministere care au pus sute de condiţii, au schimbat regulile jocului din mers sau, pur şi simplu, au dat banii europeni cui au dorit. În aceste condiţii, în România anului 2011 avem încă sate şi comune fără apă, canalizare sau curent, şi nu pentru că autorităţile nu au dorit sau nu au putut să facă ceva, ci pentru simplul fapt că Guvernul nu a considerat necesar acest lucru. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu sistemul sanitar românesc, care, în loc să fie pe primele locuri în ceea ce priveşte absorbţia banilor europeni, a fost sabotat, abandonat şi aruncat în curtea autorităţilor locale. Şi pentru că doar autorităţile locale sunt cele cărora le pasă de cum arată un spital sau de cum sunt trataţi locuitorii într-un spital din raza lor teritorială, s-au apucat să facă investiţii în spitale, mai bine zis în sistemul sanitar.

SĂNĂTATEA, O PRIORITATE. Constanţa este unul din cazurile fericite din ţară, unde Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) s-a străduit şi a găsit fonduri pentru a pune pe picioare cea mai mare unitate sanitară din judeţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU). Vineri, consilierii judeţeni au aprobat o hotărâre prin care îl mandatează pe preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, să caute serviciile financiare cele mai bune pentru susţinerea unor proiecte de interes judeţean. „Este printre puţinele momente când întreg Consiliul Judeţean, indiferent de forţele politice, a votat unanim un astfel de proiect de hotărâre. Este vorba despre SCJU, preluat în management de CJC, unde am reuşit deja să facem o unitate de primire urgenţe la standarde europene, am reuşit să continuăm programul de reabilitare a secţiilor, început încă din 2004. Prin această hotărâre adoptată astăzi continuăm reabilitarea secţiilor rămase nereparate. Vorbim atât de reabilitare cât şi de dotare cu echipamente”, a declarat Constantinescu. El a precizat că aceste servicii trebuie extinse. „Am ajuns la concluzia că este absolut necesar să facem la SCJU o linie de tratare a cancerului la standardele anului 2011. În acest sens, o delegaţie SCJU şi CJC s-a deplasat în Turcia, la două clinici private, pentru a vedea ce tehnologie folosesc, având în vedere rezultatele deosebite obţinute. S-a constatat că este vorba de aparatură de înaltă precizie şi alte sisteme complementare. Dorim să facem aşa ceva şi la Constanţa, pentru ca locuitorii oraşului, ai României, precum şi cei din alte ţări să se poată trata la Constanţa”, a spus Constantinescu.

INVESTIŢII DIN ÎMPRUMUTURI. În aceeaşi categorie a unor viitoare investiţii cu fonduri proprii, pentru că de la Guvern nici nu se poate pune problema de bani, intră şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperări Medicale de la Eforie. „Nu am vorbit despre cifre, pentru că prin hotărârea de astăzi (n.r. - vineri) am obţinut mandat să fac tot ceea ce depinde de noi ca autoritate judeţeană pentru a achiziţiona servicii financiare. Cu alte cuvinte, în limita legală, să căutăm soluţii de finanţare, fie că este vorba de leasing pentru echipamente, fie că este vorba despre împrumuturi, credit sau alte astfel de servicii financiare. Avem în vedere şi SOTRM Eforie, pe care l-am luat în management, unde dorim să facem un spital de recuperare ortomedicală şi nu numai, la standarde moderne. De asemenea, putem vorbi aici şi despre Sala Polivalentă, pentru care avem deja proiect, pe care am promis-o, dar pentru care nu am obţinut finanţare de la Guvern. Noi vrem să facem acest obiectiv şi încercăm să vedem cum putem obţine finanţări pentru a demara acest proiect. Vorbim aici despre o Sală Polivalentă de 10.000 de locuri, unde se pot face atât jocuri sportive, cât şi spectacole deosebite. Este de fapt o sală pe care judeţul Constanţa şi regiunea Dobrogea o merită”, a explicat Constantinescu. Realizarea acestor proiecte ar însemna foarte mult pentru locuitorii acestui judeţ, care, în ultimii şapte ani, a avut parte de guvernări ostile.