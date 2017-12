Constanţa, cinci ore fără curent electric

07:41:09 / 05 Martie 2014

ENEL -o privatizare de succes

Cititi factura enel si veti ramane surprinsi cat suntem furati Am platit 130 lei pt 200 kw (am scos taxa tv)-curentul consumat a costat 100 lei(din care care tva 190 lei) ; rezervare ( bir pentru sirmele prin care vine curentul,urmeaza bir pe stalpi) 12.55, bir pt cogenerare 6 lei, certificate verzi 9 lei , acciza 1.30. .Deci 130 lei-71 lei curent consumat=59 lei BIRURI. Deci afara de plata curentului consumat ENEL imi ia deci 12.55 pe luna pentru ca folosesc sarmele lor pentru a avea energie electrica in casa .In curand vine si taxa pe stalp.In ultima perioada am observat tensiunea la tablou este de 190 V ,in loc de 220-240V cum este normal-ceea ce poate duce la distrugerea aparatelior electrice. La un bec cu incandescenta putem observa ca atunci cand este aprins palpiie ,lumina cand creste cand scade.