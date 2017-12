Constanţa coordonează transfrontalier salvarea de vieţi

PROIECT FINALIZAT 6 milioane de euro au fost investiţi de autorităţile române şi bulgare pentru achiziţionarea de echipamente specifice pentru salvarea vieţilor omeneşti. De departe, vedeta programului este elicopterul achiziţionat prin proiectul „Equipment to save our lives“, elicopter care este locat pe aeroportul Tuzla şi care poate interveni în orice moment pentru salvarea vieţilor atât în România, cât şi în Bulgaria. Proiectul nu putea fi complet fără un Centru Operaţional Transfrontalier pentru Situaţii de Urgenţă (Crossborder Emergency Situations Operational Center - CESOC), centru care va funcţiona în sediul ISU Dobrogea, acest lucru fiind stabilit ieri, în cadrul conferinţei finale a proiectului. „CJC intenţionează ca, în viitorul exerciţiu financiar 2014-2020, să obţină fonduri europene, în parteneriat cu autorităţile bulgare, pentru construirea unui sediu pentru acest Centru Transfrontalier. Astăzi (n.r. - ieri) încheiem un proiect extrem de important şi necesar pentru locuitorii judeţului Constanţa şi cei din General Toshevo şi Krushari. Avem acum toate aceste echipamente performante care vor îmbunătăţi semnificativ capacitatea de intervenţie pentru salvarea vieţilor omeneşti. Suntem primul judeţ din ţară ce are în proprietate un elicopter care va fi folosit pentru intervenţiile în zone dificile atât în România, cât şi în Bulgaria”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie.

PREGĂTIŢI Vicepreşedintele CJC este sigur că, în viitorul exerciţiul financiar, atât România, cât şi Bulgaria vor fi mult mai bine pregătite în ceea ce priveşte proiectele finanţate cu fonduri europene. „Dacă la început am întâmpinat dificultăţi, atât noi, cât şi vecinii şi prietenii bulgari, în ceea ce priveşte atragerea şi cheltuirea fondurilor europene acum putem spune că am căpătat experienţă, ştim ce doreşte UE în privinţa proiectelor, ştim cum să depăşim problemele de care ne-am lovit la nivelul autorităţilor de management din România. Cu siguranţă, în exerciţiul financiar 2014-2020 vom putea implementa mult mai multe proiecte”, a spus Darie. Vicepreşedintele CJC a făcut referire şi la cele două drumuri transfrontaliere, Dobromir - Krushari şi Lipniţa - Kainargea, care sunt finalizate, dar nefuncţionale. „Având în vedere că nu am putut intra în spaţiul Schengen, vom fi nevoiţi ca pe cele două drumuri transfrontaliere să înfiinţăm şi două puncte de frontieră. Noi încă avem speranţa că statele UE care s-au împotrivit până acum aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen vor înţelege că „hoardele” de români şi bulgari nu le vor invada şi că noi am îndeplinit toate criteriile tehnice pentru a intra în Schengen”, a explicat Darie.