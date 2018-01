Constanţa dă startul în Turul României 2008 !

Organizarea impecabilă a ediţiei a opta a Turului ciclist al Dobrogei, asigurată de Consiliul Judeţean, Direcţia pentru Sport şi CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa, i-a convins pe oficialii Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon să ia în considerare ca Turul României să plece anul viitor de la ţărmul mării. ”Turul Dobrogei a fost un succes clar, nu ne aşteptam la mai puţin. Am reuşit să asigurăm condiţii bune de desfăşurare. Al doilea punct cîştigat, pe care l-am urmărit cu această cursă, a fost să dăm un imbold ciclismului constănţean, iar premiile obţinute de sportivii cluburilor Bilal 2000 Constanţa şi Delma Medgidia ne-au bucurat foarte mult”, a declarat preşedintele comitetului de organizare, Petrică Munteanu. ”Sînt fericită că ne-am descurcat, ca de obicei, foarte bine. Mulţumesc tuturor consilierilor judeţeni, care au avut încredere în noi, iar premiul cel mai frumos pe care l-am primit a fost acordarea prologului în Turul României de anul viitor. Mă bucur, de asemenea, că principalii beneficiari, cluburile constănţene, au profitat de şansă şi mulţi sportivi au fost prinşi în clasamentele generale şi de etapă”, a precizat Elena Frîncu, directorul DSJ. Dacă Bilal 2000 Constanţa a cîştigat tricoul alb, de cel mai bun junior, prin Martin Gaber, Delma Medgidia a obţinut ultima treaptă a podiumului la tineret (sub 23 ani) - Mihai Malacu, dar a şi cîştigat trei din cele patru etape de fond prin marea speranţă a ciclismului dobrogean, Marius Petrache. ”Răsuflu, în sfîrşit, uşurat, acum că s-a terminat cu bine. A fost o ediţie minunată, mai ales că am reuşit să cîştigăm cursa juniorilor, lucru ce a încununat valoarea şi pregătirea cicliştilor constănţeni. Ca plan de viitor, aş vrea să formăm la Constanţa o echipă puternică de seniori, cu care să mergem în Turul României de anul viitor”, a concluzionat Victor Bănescu, conducătorul clubului Bilal 2000. În final, concurenţi, antrenori şi manageri au apreciat operativitatea şi seriozitatea Serviciului Poliţiei Rutiere, cu o echipă condusă de comisar şef Cristian Bratu. Nu s-a înregistrat niciun eveniment rutier în cele patru zile de cursă, fapt la care au contribuit şi agenţii posturilor de poliţie comunale. Iar organizarea ireproşabilă ne permite să nădăjduim că Turul Dobrogei va deveni constanţă în calendarul sportiv estival constănţean.