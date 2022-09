Constanța devine o imensă scenă în aer liber

La Constanța începe Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre, ediţia a 7-a. În acest an, organizatorii propun o nouă formulă, în două noi spaţii, pe bulevardul Tomis, în zona Prefecturii şi în Parcul Arheologic, unde vor fi montate trei scene.

Invitaţii care ne onorează cu prezenţa la FITIC 7.0 şi care aduc în festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invitaţi speciali sunt: Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari.

În program sunt înscrise şi ateliere de teatru, improvizaţie, dans şi muzică, cu intrarea liberă pentru oricine vrea să intre în contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, Ştefan Lupu, Mihaela Sârbu, Tiberius Zavelea, Lăcrămioara Soare. De asemenea, organizatorii anunţă şi lansări de carte, dar şi patru seri tematice cu filme, muzică, precum şi alte accesorii, din Italia, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, organizate împreună cu Zoom Beach.

FITIC 7.0 începe la 27 august şi se încheie la 3 septembrie. Spectacolele vor avea loc pe cele trei scene pregătite special pentru acest eveniment: Scena Tomis (zona Prefectură), scena Parc (Parcul Arheologic) şi scena Workshop (Parcul Arheologic).

Sâmbătă, 27 august 2022, ora 21.30, pe scena montată special pentru deschidere pe bulevardul Tomis, puteţi viziona superspectacolul „Kiritza”, produs de Teatrul Naţional Bucureşti, în coproducție cu Fundația Art Production și Gigi Căciuleanu Romania Dance Company cu sprijinul JTI, în regia, coregrafia şi după scenariul lui Gigi Căciuleanu.