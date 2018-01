Constanța este exclusă din topul celor mai performante administrații locale

14:13:27 / 23 Ianuarie 2018

Constanta exclusa?

Exclus din acest top al celor mai performante administratii inseamna sa fi fost vreodata in el, telegrafistilor, insa starea orasului este o dovada mai mult decat graitoare ca administratiile constantene, in special ultimele doua, au fost departe de ideea de a administra, daramite de a mai ocupa vreun loc fruntas pe tara ... ele doar si-au vazut de propriile interese, de afaceri, retrocedari, comisioane si parandaraturi, in timp ce orasul, atat fizic dar si moral, a ajuns o ruina