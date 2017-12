Constanţa, exclusă de Guvernul liberal din programul de reabilitare termică

Directorul Gina Petrescu din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a declarat ieri că, la nivel naţional, 145 de blocuri vor fi reabilitate termic, din totalul de 693 de imobile înscrise în programul naţional de reabilitare termică a locuinţelor. Cele 145 de blocuri care vor fi reabilitate termic în acest an sînt din opt oraşe, Constanţa neaflîndu-se printre ele. După cum se poate observa, Executivul liberal a tăiat Constanţa, şi de această dată, de pe lista alocării fondurilor guvernamentale. Municipiul Constanţa a fost exclus din programul de izolare termică deşi, pe plan local, Primăria a alocat în acest an fonduri suficiente pentru a asigura partea sa de finanţare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a aşteptat fondurile de la Guvern pentru a da asociaţiilor de proprietari sumele fixate în bugetul local pentru reabilitări. Pînă acum, 37 de asociaţii de proprietari au depus documentaţiile complete la Primărie, dar Guvernul desconsideră încă o dată Constanţa, lăsînd-o fără finanţare. La fel a procedat Guvernul în acest mandat ori de cîte ori a fost vorba despre bani care trebuia să ajungă la Constanţa. Reabilitarea Spitalului judeţean a fost sistată timp de doi ani pentru că de la Bucureşti s-a tăiat finanţarea lucrărilor. Municipiul Constanţa a primit din fondul de rezervă al Guvernului zero lei, în timp ce oraşele conduse de portocalii au primit sute de miliarde de lei. Colac peste pupăză, acelaşi Guvern a ciuntit serios veniturile la bugetul local al municipalităţii, privînd Constanţa de sute de miliarde de lei anual, prin preluarea la bugetul naţional a încasărilor din taxele de timbru, din impozitele pe tranzacţii imobiliare şi din taxele percepute de notarii publici. Cu toate că programul de reabilitare termică a blocurilor a fost lansat cu surle şi trîmbiţe în 2005, de ministrul MDLPL, Laszlo Borbely, cele 37 asociaţii de proprietari din Constanţa care şi-au făcut lecţiile şi aşteptau doar banii de la centru prin acest program,. vor mai avea de aşteptat.