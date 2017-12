Constanţa: Făceau contrabandă cu ţigări şi au fost călcaţi de poliţişti

12:33:07 / 09 Iunie 2017

ma doar ein pix

eu desi sunt in urmarire generala,am 3 dosare penale,vand ilegal tigari pe strazi,stau bine mersi si politia nu ma intreaba nimic, de fapt si daca ma prinde le voi da cu tifla atat politiei cat si pagubitilor mei pt ca nu mi pot lua ce nu am,pt ca tot ce am furat am dat stapanilor mei ,clanul din piata grivitei care nu pateste nimic pt ca e iubit de pulitie din motive ce nu le stiu dar mie si tuturor ciorditorilor ne convine