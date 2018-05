Constanța găzduieşte o premieră în baletul românesc

• Pe 20 mai, 12 prim solişti şi solişti ai Operei Naţionale Bucureşti vor încânta peste 700 de spectatori

Pe 20 mai, începând cu orele 19.30, cei mai buni balerini din România vor dansa, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, cele mai faimoase pasaje din repertoriul internaţional. Evenimentul, intitulat “Seară de balet”, constă într-un spectacol susţinut de 12 prim solişti şi solişti ai Operei Naţionale Bucureşti, atât români, cât şi din străinătate, în faţa a peste 700 de spectatori. Spectacolul va avea o pauză între părţi şi va dura o oră şi jumătate.

Printre coregrafi se numără: Ross Freddie Ray, Marius Petipa, Gheorghe Iancu, Renato Zanella, Vasily Vainonen, Joseph Mazilier, Ben Van Cauwenbergh. Acest spectacol va atrage atât constănţeni, cât şi turişti. În spatele acestui eveniment stau doi tineri care de-abia au împlinit 20 de ani, Francesca Baciu şi Ross Freddie Ray. Cei doi au fondat compania „Ross Freddie Ray Productions“, ideea care a stat în spatele companiei fiind aceea de a aduce investiţie în balet. În România este o problemă de finanţare, de percepţie şi de investiţie în acest domeniu iar fondatorii companiei speră ca prin exemplul lor să dezvolte din balet o modalitate viabilă de entertainment.



“Dansez de când aveam doar 2 ani, dar nu m-aş numi expert. Pur şi simplu ştiu câteva lucruri despre balet. Am crescut într-o ţară (Anglia) în care investiţiile către balet sunt mult mai mari ca în România, aşa că doresc să îmi aduc cunoştinţele aici, acesta fiind scopul companiei noastre: creşterea investiţiilor şi implicit dezvoltarea pieţei şi a concurenţei”, spune Ross Freddie Ray, managing partner şi fondator al Ross Freddie Ray Productions.

Primul proiect al noii companii este spectacolul “Seară de balet”. Coordonatorul artistic al spectacolului, Bogdan Cănilă, a reuşit să realizeze un program extraordinar, în care sunt aduse în scenă cele mai cunoscute şi frumoase fragmente din titluri renumite ale repertoriului internaţional, precum “Lacul Lebedelor”, “Corsarul”, “Don Quijote”, “Carmen” sau “Absent Knights” pe muzica Mariei Tănase! “Fiind dansat de cei mai buni balerini din ţară, spectacolul poate fi asemănat cu un show de artificii - mereu în suspans! Această gală se adresează unui public mult mai larg decât un spectacol de balet obişnuit. Ea se adresează atât iubitorilor de artă, cât şi celor care nu au mai avut contact cu dansul clasic. Pe lângă graţia bine cunoscută a baletului, publicul va vedea o latură atletică, spectaculoasă, poate şi puţin sexy! De asemenea, publicul va fi întâmpinat cu şampanie pe covorul roşu pentru a face seara mai specială!”, subliniază Francesca Baciu, managing partner şi fondator al Ross Freddie Ray Productions.

De ce Constanţa? “Acest oraş are o istorie bogată în artă şi dans, şi sperăm că evenimentul nostru va atrage atât constănţeni, cât şi turişti, atât români, cât şi străini, deoarece limbajul baletului este universal, iar aceştia vor vedea că România are talente extraordinare. Pe lângă faptul că dorim să oferim publicului o seară magică, dorim să oferim şi balerinilor care vin să susţină spectacolul două zile în Constanţa. Mi-a plăcut enorm plimbarea pe Bulevardul Tomis, şi am rămas profund impresionat de Cazinoul Constanţa… Deşi multe ţări au litoral şi mare, consider că litoralul românesc şi oraşul Constanţa au un farmec aparte. Pe lângă asta, Casa de Cultură este un teatru superb şi potrivit organizării unui astfel de spectacol. Teatrul este important pentru spectator, dar şi pentru balerini. Este important ca spectacolul să se desfăşoare pe o scenă bună şi într-o sală mare, care îţi oferă altă energie!”, crede Ross Freddie Ray.

În program sunt incluse atât numere de balet clasic, cât şi numere de dans contemporan, neoclasic. Programul include:

“Carmen”- coregrafie: Alberto Alonso, muzica: Georges Bizet

“Satanella”- coregrafie: Marius Petipa, muzica: Cesare Pugni

“Pas de Polka”- coregrafie: Ross Freddie Ray, muzica: Bedrich Smetana

“Absent Knights”- coregrafie: Nastazia Philippou, muzica: Maria Tanase

“Le Corsaire”- coregrafie: Marius Petipa, muzica: Adolphe Adam

“Giselle”- coregrafie: Marius Petipa, muzica: Adolphe Adam

“Les Bourgeois” – coregrafie: Ben Van Cauwenburgh, muzica: Jacques Brel

“Romeo si Julieta” -coregrafie: Renato Zanella, muzica: Serghei Prokofiev

“Pizzicato Polka”- coregrafie: Renato Zanella, muzica: Johann Strauss

“MoarteaLebedei” – coregrafie: Ross Freddie Ray, muzica: Camille Saint-Saens

“Flăcările Parisului”- coregrafie: VasilyVainonen, muzica: Boris Asafiev

“Lacul Lebedelor”- coregrafie: Gheorghe Iancu, muzica: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

“Don Quixote”- coregrafie: Marius Petipa, muzica: Ludwig Minkus

Directorul artistic al spectacolului este Bogdan Canila, prim solist al Operei Naţionale Bucureşti

Distribuţie:

Ovidiu Matei Iancu, prim solist al Operei Naţionale Bucureşti, fost solist senior la Tulsa Ballet

Cristina Dijmaru, prim solistă a Operei Naţionale Bucureşti

Robert Enache, prim solist al Operei Naţionale Bucureşti şi câştigător al Galei Premiilor Operelor Naţionale

Mihaela Soare, prim solistă a Operei Naţionale Bucureşti

AndraIonete, prim solistă a Operei Naţionale Bucureşti

Cristian Preda, fost solist al Operei Naţionale Bucureşti, solist în trupa de turneu a Andrei Batalov

Valentin Stoica, prim balerin al Operei Naţionale Bucureşti, fost balerin al Baletului Naţional Croat

Lorena Negrea, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, fostă solistă a Teatrului de Balet Sibiu

Remi Tomioka, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, absolventă a Şcolii de Balet din Viena

Egoitz Segura, solist al Operei Naţionale Bucureşti

Rachel Gil Bergstrom, balerină a Operei Naţionale Bucureşti

Politica celor doi foarte tineri antreprenori culturali este de a reinvesti profitul, doar aşa putând grăbi dezvoltarea şi lărgi anvergura următoarelor proiecte. Unul dintre scopurile lor este acela de a face baletul o formă viabilă de entertainment, ceva accesibil şi distractiv pentru toată populaţia, indiferent de vârstă, sau alte caracteristici demografice. Pe lângă aceasta, ei îşi doresc mult să înceapă un program “out-reach” în şcoli şi să atragă cât mai mulţi elevi spre balet. Studiile indică faptul că dansul şi muzica ajută la îmbunătăţirea concentrării elevilor în timpul orelor, a comportamentului şi a stărilor de spirit, aşadar, nu sunt doar beneficii fizice în dans, ci şi beneficii psihologice. Ei au multe idei şi proiecte, despre care ne asigură că sunt inedite şi abia aşteaptă să le pună în scenă… vor urma surprize plăcute!

Despre “Ross Freddie Ray Productions”

Ideea care a stat în spatele companiei a fost aceea de a aduce investiţie în balet. În România este o problemă de finanţare, de percepţie şi de investiţie în acest domeniu iar fondatorii companiei speră ca prin exemplul lor să dezvolte din balet o modalitate viabilă de entertainment.

Francesca Baciu are doar 20 de ani şi încă de la o vârstă fragedă a făcut parte din lumea artistică. După 10 ani de gimnastică ritmică de performanţă, cu rezultate la Campionatele Europene, a ales baletul. În anii de liceu a participat la o multitudine de concursuri de balet şi dans contemporan la care a obţinut rezultate precum: premiul I la Olimpiada Naţională desfăşurată la Bacău, premiul II la World Ballet Competition faza europeană şi finalistă Youth American Grand Prix la Paris. De la o vârstă destul de fragedă, respectiv din clasa a 9-a, a început să colaboreze cu Opera Naţională Bucureşti. Primul său spectacol la Operă a fost “Lacul Lebedelor”, după care au urmat “Albă ca Zăpada”, “Corsarul” şi ‘Manon” până la terminarea liceului. În 2016 a devenit angajată a Operei Naţionale Bucureşti şi studentă la ASE. În acest timp a dansat spectacole renumite din repertoriu precum “Romeo şi Julieta”, “Don Quijote”, “Baiadera” etc. În urma unui accident, a fost nevoită să renunţe la dans. Însă şi-a dat seama că dacă nu poate dansa fizic, nu înseamnă că nu mai poate face parte din lumea baletului şi a dansului.

La sfârşitul anului 2017 a înfiinţat compania Ross Freddie Ray Productions, împreună cu Ross. Venind dintr-o familie de business şi având parte de educaţie în domeniul economic, a găsit oportună combinaţia cunoştinţelor de business cu arta, mai ales după ce a constatat o lipsă de investiţii în balet.

Ross Freddie Ray s-a născut în Lancashire, Marea Britanie, şi a urmat studiile celei mai prestigioase şcoli de balet din lume: “Royal Ballet School” Covent Garden. În acest timp, a dansat în colaborare cu Royal Opera House următoarele spectacole: “Alice în Ţara Minunilor”, “La Bayadere”, “Don Quixote”, “Lacul Lebedelor” şi, de asemenea, a fost alături operei în Royal Ballet Tour Tokyo 2013.

Încă de la începutul acestui drum a fost atras de partea coregrafică a baletului şi a avut ocazia de a pune în scenă numeroase coregrafii proprii atât pentru spectacole, cât şi pentru concursuri. “Fraudulent Smile”, o lucrare dragă lui Ross, a câştigat concursul “Ursula Moreton” UK, în urma căruia a fost performată în peste 9 ţări, 14 scene şi de peste 30 de balerini diferiţi! Chiar în această vară, “Fraudulent Smile” va fi pus în scenă la London Coliseum, în faţa a 2000 de spectatori în cadrul concursului “Emerging Dancer” în care vor dansa balerini ai English National Ballet.

În 2014 s-a alăturat Operei Naţionale Bucureşti şi, de atunci, a dansat atât roluri solistice, cât şi ansamblu în spectacole precum: “Romeo şi Julieta”, “Sacre du Printemps”, “La Fille Mal Gardee”, “Classical Symphony”, “Opus 73”, “Giselle”, “Anna Karenina” şi multe altele.

În 2017 a deschis compania Ross Freddie Ray Productions, împreună cu Francesca, cu scopul de a aduce investiţie şi de a creşte piaţa în lumea baletului.

