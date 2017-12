Constanţa îi va primi pe irlandezi cu celebrul „Rythm of the Dance”

Compania Naţională de Dansuri a Irlandei va readuce, la malul Mării Negre, în februarie, spectacolul intitulat „Rhythm of the Dance”. Show-ul va putea fi urmărit de constănţeni pe 18 februarie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, iar biletele au fost puse deja în vânzare încă de la sfârşitul anului care doar ce a trecut. Spectacolul „Rythm of the Dance” a fost susţinut, în premieră la Constanţa, pe aceeaşi scenă, în urmă cu un an. Publicul local a fost fascinat, atunci, de mişcările hipnotizante ale artiştilor irlandezi. Cei 45 de dansatori şi cei patru solişti vocali au reuşit să umple sala Casei de Cultură, în ciuda preţurilor mari ale biletelor, care au fost chiar suplimentate.

SUCCES IRLANDEZ „FABRICAT” PESTE OCEAN Spectacolul în sine s-a bucurat de un succes răsunător încă din 1996, fiind apreciat de câteva milioane de spectatori din peste 33 de ţări. Creatorul acestui show este dansatorul şi coregraful Michael Flatley, născut pe 16 iulie 1958, în Detroit. Flatley a început să ia lecţii de dans la vârsta de 11 ani, devenind cel mai rapid dansator de step din lume, având performanţa de 35 de paşi pe secundă. Pe lângă faptul că este dansator, coregraf, regizor, producător, scriitor, flautist, prezentator TV, Michael Flatley este un adevărat fenomen excelând nu doar în mişcări suave, ci şi în cele dure. În 1975, el a câştigat competiţia de box americană The Chicago Golden Gloves Championship.

ARTA CA VÂRF DE LANCE ÎN LUPTA CONTRA DROGURILOR Spectacolul este susţinut în deschiderea „Anului Cultural Artă contra Drog 2012”, proiect iniţiat în urmă cu trei ani, de Asociaţia Culturală de Teatru, Muzică şi Film „Dracula” şi CIADO România, în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog. „Ritm... Mai mult ritm... Cel mai bun ritm... Rythm of the Dance” este sloganul de prezentare al spectacolului de către Compania Naţională de Dansuri a Irlandei pentru marile scene ale lumii.

Spectacolul va fi susţinut, în această iarnă, în alte şase mari oraşe din ţară precum Ploieşti, Iaşi, Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Bucureşti, capitala bucurându-se chiar de două reprezentaţii diferite, prima la Opera Naţională, pe 13 februarie şi cea de-a doua, la Sala Palatului, pe 19 februarie.