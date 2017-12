Constanţa în extrasezon, prin ochii turiştilor

Odată cu venirea toamnei, apa mării s-a răcit, iar turiştii, atât români, cât şi străini, au schimbat plaja cu oraşul. Mulţi vin acum pentru că nu şi-au permis preţurile din sezon, iar pentru alţii septembrie este luna ideală pentru o vacanţă la mare. \"De când mă ştiu vin numai în septembrie la Constanţa. Nu am mai trecut pe aici de câţiva ani şi îmi era dor. Oraşul e la fel de frumos cum ţineam minte\", a spus Mariana din Covasna. Majoritatea stau doar câteva zile, vizitând atracţiile oraşului. \"Noi stăm trei zile. Preferăm să venim în această perioadă pentru că oraşul este mai liber. Acum am ieşit de la Acvariu, care e interesant, dar se vede că are zeci de ani. Şi la Delfinariu e drăguţ!\", a zis Marian Condrat, din Bucureşti. Portul reprezintă şi el un punct de interes. \"Eu am venit din Bucureşti să văd portul şi vapoarele. După aceea, mă mai plimb şi prin oraş\", a explicat Viorel Bunduc.

CONSTANŢA, NAPOLI AL ESTULUI. Toamna aceasta a adunat mulţi străini la noi în oraş. Pentru cei din Italia, Constanţa seamănă destul de mult cu Napoli. \"La voi în oraş se circulă nebuneşte, ca în Napoli. Şi la capitolul curăţenie vă cam asemănaţi cu sudul Italiei. De exemplu, Portul Tomis e plin de gunoaie şi arată jalnic, în stadiul de şantier. O deosebire ar fi că la noi, în toată Italia, clădirile vechi şi reprezentative pentru oraşe sunt întreţinute, iar la voi sunt lăsate să se prăbuşească\", a spus Ugo Lazzaretti, din Padova.

CU BICICLETA, DIN GERMANIA PÂNĂ PE FALEZĂ. La vârsta la care mulţi oameni au grijă de nepoţei şi devin sedentari, Jeanne Tniddre, de 57 de ani, a făcut 3.200 de kilometri cu bicicleta din Germania până pe faleza Cazinoului. \"Vin tocmai din Germania, urmând cursul Dunării. Am trecut prin Ungaria, Croaţia, Serbia şi Bulgaria, intrând în România pe la Silistra. Este o modalitate de transport pe care o ador. Vezi altfel lumea de pe bicicletă. În Constanţa am ajuns azi, iar prima impresie este plăcută\", a precizat Jeanne.

O ISTORIE PE CARE STRĂINII O ŞTIU. Doi turişti din Germania au venit special în Constanţa ştiind că, la Muzeul de Istorie din oraş, au posibilitatea să vadă artefacte aparţinând culturilor Hamangia, Cucuteni sau Gumelniţa. \"Stăm în Vama Veche la nişte prieteni. Am venit o zi să vizităm oraşul şi muzeul, unde am auzit că putem să vedem exponatele culturilor neolitice din România. La noi se vorbeşte deja că acestea ar reprezenta prima civilizaţie din lume şi abia aşteptăm să trecem pe la muzeu. Oraşul ne place pentru că are un aer aparte, ca orice localitate portuară\", au spus Katrin şi Markus.