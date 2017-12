Constanţa, în topul furturilor de electricitate

Furturile de energie electrică reprezintă, în România, 5,4% din consum, mult peste media europeană, de 0,25%, iar pierderile, determinate de sustrageri şi de vechimea reţelelor, ar acoperi necesarul anual al unui oraş cu 500.000 de locuitori, potrivit Enel. \"În 2009, s-a înregistrat o creştere a fraudelor de electricitate, prin conectări ilegale la reţea, prin falsificarea consumului real redat de contoare de energie electrică sau alte acţiuni ilegale. (...) În multe zone, în special în Muntenia Sud, reţeaua electrică are o vechime considerabilă, majoritatea componentelor fiind mai vechi de 30-40 de ani\", a comunicat Enel România. Cauza principală a întreruperilor în alimentare cu energie este uzura tehnică a reţelelor, dar şi furturile de energie, conform sursei citate. Furturile de electricitate în zonele de activitate ale Enel România au crescut anul trecut, cele mai multe infracţiuni având loc în judeţele Giurgiu, Hunedoara, Constanţa şi municipiul Bucureşti. Pe de altă parte, anul trecut, în cele trei zone din aria de activitate a companiei Enel, respectiv Banat, Dobrogea şi Muntenia Sud, numărul incidentelor care au cauzat întreruperi a fost de 8.867, un nivel apropiat de cel din 2008. Enel estimează că numărul de întreruperi ale alimentării cu energie va scădea în acest an, ca urmare a unor investiţii pe care compania le va derula pentru modernizarea şi retehnologizarea reţelelor electrice din cele trei zone, în principal la Muntenia Sud. De asemenea, sustragerile de energie au determinat creşterea pierderilor, care sunt suportate atât de către companiile de distribuţie, cât şi de consumatori, prin tarife. \"Enel are acum toate datele pentru a identifica clienţii necinstiţi şi va face tot posibilul pentru a recupera de la aceştia energia nefacturată din diverse motive. De asemenea, pentru a preveni repetarea acestora, compania va lua toate măsurile până la inclusiv urmărirea penală şi intervenţia poliţiei\", se mai arată în comunicatul Enel. Anul trecut, nouă persoane au murit în timp ce încercau să fure sau să acţioneze asupra cablurilor sau a altor componente ale reţelei. Pentru 2010 este estimată o creştere cu 1% a consumului de energie faţă de 2009, de la 55.200 GWh la 55.500 GWh. Pierderile de energie electrică în România totalizează aproximativ 2.475 GWh.