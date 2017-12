Constanţa, în topul judeţelor afectate de secetă

După ce 2008 a fost unul dintre cei mai buni ani agricoli ai României, ţara noastră are acum o vară cît se poate de secetoasă. Chiar dacă lipsa precipitaţiilor din această primăvară a afectat o mare parte din suprafaţa agricolă a ţării, natura nu pare să ţină cu fermierul român şi calamitează pe zi ce trece tot mai multe culturi. Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafaţa afectată de secetă a crescut, în ultima lună, cu 10,5%, de la 1.865.336, la 2.062.929 de hectare. Statisticile arată că 940.398 hectare sînt afectate în proporţie de peste 50%, iar 1.122.531 hectare au un grad de afectare sub 50%. Principalele culturi afectate de secetă sînt cele cultivate cu grîu şi secară, însă pînă la data de 16 iulie au fost afecate de secetă 165.785 hectare de floarea soarelui, circa 20.368 hectare de soia şi 6.443 hectare de sfeclă de zahar. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, principalele judeţe afectate de secetă sînt Călăraşi, Constanţa, Arad, Olt, Timiş, Bistriţa-Năsăud şi Bihor. \"În acest moment avem afectată 8% din suprafaţa agricolă de peste 480.000 de hectare la nivel judeţean. Am avut o medie a precipitaţiilor de 60 de litri pe metrul pătrat, chiar cu 100 de litri în partea de nord a judeţului, dar sînt probleme la culturile de grîu, orz şi orzoiacă\", a declarat directorul coordonator al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Boris Parpală. În acelaşi timp, Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a crescut suprafaţa irigată în perioada 29 iunie - 13 iulie cu aproape 76.000 de hectare, la aproape 393.000 ha.