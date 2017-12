Constanţa, în topul oraşelor cu firme radiate

Numărul firmelor radiate a scăzut, în primele cinci luni din 2014, cu 1,65%, la 34.810 firme, față de 35.394 în perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București - 4.423 (cu 5,59% mai puține față de primele 5 luni din 2013) și în județele Bihor - 1.589 (plus 29,93%), Iași - 1.435 (minus 23,59%) și Constanța - 1.431 (minus 4,47%). La polul opus, cele mai puține radieri au fost înregistrate în județele Giurgiu - 229 (cu 27,53% mai puține față de perioada ianuarie-mai 2013), Călărași - 246 (minus 12,14%), Vaslui - 2.821 (minus 38,72%) și Olt - 318 (plus 21,37%). Raportat la primele cinci luni din 2013, cele mai mari creșteri ale numărului de firme radiate s-au înregistrat în județele Mehedinți (plus 115,36%), Harghita (plus 44,02%), Teleorman (plus 42,76%) și Dolj (plus 33,96%).