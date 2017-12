Constanţa, în topul preferinţelor turiştilor români şi străini

Zonele preferate de turiştii români şi străini în perioada iunie 2009 – iunie 2010 au fost Capitala şi judeţele Constanţa şi Braşov, la polul opus situându-se judeţele Olt, Teleorman şi Călăraşi, potrivit unei analize realizate de money.ro pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

• CEI MAI MULŢI • Bucureştiul conduce detaşat în topul cu cei mai mulţi turişti care s-au cazat în unităţile de primire turistică în perioada iunie 2009 – iunie 2010. Capitala a fost vizitată de peste un milion de turişti, atât români, cât şi străini. În iunie 2010, numărul de turişti sosiţi în Bucureşti a crescut la 98.148, de la 82.592 în iunie 2009. Pe locul doi se află judeţul Constanţa, vizitat în perioada iunie 2009 – iunie 2010 de 986.106 turişti. Cel mai mare aflux de turişti a fost înregistrat în lunile iunie, iulie şi august 2009, cu un total al sosirilor de 132.989, respectiv 266.680 şi 278.659 turişti. În septembrie 2009 pe litoral au fost înregistrate puţin peste 60.000 de sosiri. O comparaţie a numărului de sosiri înregistrate în structurile de primire turistică arată că, în luna iunie a acestui an, acestea s-au redus cu 22% faţă de aceeaşi lună din 2009. Locul trei este ocupat de judeţul Braşov, care a atras într-un an 489.472 turişti, cei mai mulţi în lunile august (51.898), septembrie (40.398), octombrie (39.934), decembrie (40.987) şi ianuarie 2010 (39.115). Comparativ cu luna iunie a anului trecut, în aceeaşi lună acestui an s-a înregistrat o creştere a sosirilor de 18%.

• CEI MAI PUŢINI • Judeţele cu cei mai puţini turişti înregistraţi în perioada iunie 2009 – iunie 2010 sunt Călăraşi (10.831), Teleorman (13.674), Olt (14.491), Sălaj (23.596), Vaslui (29.109), Botoşani (30.104), Dolj (30.793), Giurgiu (32.293), Vrancea (35.495) şi Galaţi (40.295), cu mai mult de 90% sub numărul sosirilor înregistrate în Constanţa sau Braşov.