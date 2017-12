Constanţa, în topul ultramaratonului mondial! Bravo, Mihai şi Bogdan!

Născuți și crescuți la Constanța, Mihai Nenciu și Bogdan Ofițeru au o relație specială cu munții. Alături de Nicu Rotaru, fac parte din prima expediție românească pornită să realizeze proiectul "7 Summits", care vizează cucerirea celor mai înalți munți de pe continentele lumii. Cei doi mai au o pasiune - participarea la concursurile de ultramaraton montan, cele mai dure și dificile curse de anduranță din lume. Anul acesta au încheiat trei astfel de evenimente, ultimul chiar în urmă cu o săptămână, în Turcia. Iar pentru anul viitor și-au stabilit obiective și mai îndrăznețe, printre care traversarea Munților Carpați în alergare, de la Sighetul Marmației până la Orșova.

Reveniți în țară după ce au bifat primul vârf, Elbrus din Rusia, din proiectul "7 Summits", care vizează cucerirea celor mai înalți munți de pe continentele lumii, doi dintre membrii expediției, Mihai Nenciu și Bogdan Ofițeru, s-au gândit să facă un "mic antrenament". Cei doi constănțeni s-au prezentat la startul ultramaratonului montan Cappadocia Ultra Trail din Turcia, care face parte din Ultra Trail World Tour, prestigiosul circuit ce înglobează cele mai dure și dificile 22 de curse de anduranță din lume. Conform regulamentului, la aceste competiții, care au loc pe cinci continente, sunt acceptați doar alergătorii cu un anumit punctaj, strâns la alte ultramaratoane montane, în funcție de lungimea traseului și a diferenței de nivel. În aceste condiții, Mihai Nenciu și Bogdan Ofițeru sunt singurii reprezentanți ai orașului de la malul mării care participă în circuitul Ultra Trail World Tour. "Alergarea montană este un sport mai puțin cunoscut și, pe nedrept, ținut în umbra sporturilor cu mai mare priză la public, cum ar fi fotbalul sau tenisul. Ultramaratonul montan reprezintă, din punctul meu de vedere, cel mai dur și solicitant sport din lume. Nu ești nevoit doar să alergi non-stop zeci de ore, ci trebuie să faci acest lucru pe ploaie, frig, ninsoare, ceață, caniculă, și toate acestea în condițiile unui relief montan", explică Mihai

CE ÎNSEAMNĂ CAPPADOCIA ULTRA TRAIL?

Un ultramaraton montan de aproape 120 km, undeva în mijlocul Turciei, într-un loc extraordinar, dar unde ziua sunt peste 30 de grade, iar noaptea îngheți, temperatura apropiindu-se de 0 grade. La start au fost prezenți peste 400 de alergători montani, din aproape 50 de țări, concurența fiind extrem de puternică, mai ales că a fost ultima competiție majoră din acest an. Cei doi constănțeni au avut o prestație bună și și-au atins ținta, încheind concursul în partea superioară a clasamentului. "Cel mai important lucru este că am luat punctele necesare participării la Ultra Trail de Mont Blanc, considerat un fel de Olimpiadă a alergării montane, care are 170 km și traversează 3 țări, Elveția, Italia și Franța. Este obiectivul nostru sportiv de câțiva ani, dar am fost nevoiți să adunăm punctele necesare pentru a fi acceptați la start", spune Mihai.

TEST PENTRU CARACTER

Efortul depus pentru a încheia cursa a fost însă fantastic, lăsându-se cu kilograme pierdute, unghii lipsă și bucăți de piele de pe tălpi desprinse. "Este o competiție inteligentă, bine organizată, în care trebuie să știi să îți dozezi absolut totul, de la efortul pe care îl faci până la consumul de apă sau alegerea echipamentului. Am participat și anul trecut și am revenit pentru că ne-am simțit foarte bine. Traseul este sub forma unei bucle, care pornește și se termină în localitatea Urgup, din centrul regiunii Anatolia, cu urcări care cumulează 3.500 de metri. Pare o cursă destul de ușoară la prima vedere: trebuie să alergi din punctul A în punctul B cale de 120 km, într-un timp-limită de 24 de ore. Dar câte trăiri se ascund în acest timp! Este o mașinărie perfectă pentru a toca dur caracterele și a scoate la iveală adevărata victorie, cea care se găsește în adâncul ființei noastre. Este aceea pe care nu credeam, în totalitate, că o putem avea, în ciuda pregătirii și voinței de care dăm dovadă. Și pe care, în cele din urmă, o obții abia atunci când treci linia de sosire, când privești în urmă și îți dai seama că totul este real. Secretul victoriei nu stă în rezistența picioarelor sau în puterea plămânilor, ci în puterea de a ieși la alergat când afară plouă, când bate foarte tare vântul, când ninge sau când este caniculă, când renunți la multe din micile bucurii ale vieții pentru o alergare la o oră când oricine altcineva doarme. Dorința și voința nu țin loc de antrenament într-un ultramaraton montan, dar, când se termină energia, poți să zici: „Stop, nu mai pot!“ sau să afli cât ești de puternic. Înainte de start, vorbeam cu Bogdan și i-am spus că, orice s-ar întâmpla, trebuie să terminăm această cursă. România și, implicit, Constanța nu ne-au trimis acolo doar ca să fim prezenți la start, ci să ajungem la finiș! Suntem extrem de bucuroși că am reușit și am scris o nouă pagină în istoria atletismului constănțean, punând din nou România în elita alergării montane din lume", dezvăluie Mihai.

PLANURI PENTRU ANUL VIITOR

Cei doi au avut un an plin, în care au stabilit un nou record pentru Constanța, în privința distanței parcurse la un ultramaraton montan. "În luna aprilie a acestui an, în Croația, într-o cursă din calendarul Ultra World Trail Tour, am alergat cu Bogdan 172 de kilometri. Este cea mai mare distanță alergată vreodată de niște sportivi constănțeni și, fără să sune a infatuare, cred că va trece foarte multă vreme până când acest record va fi doborât de altcineva. Singurii care o pot face suntem tot noi și sper să reușim în curând. A fost un an extrem de bun, în care am alergat la 3 ultramaratoane montane, pe distanțe de 172, 120 și 100 de kilometri. Fiind un sport extrem de dur și de solicitant, avem nevoie de perioade de odihnă, refacere și recuperare. Avem deja baremul de puncte asigurat pentru anul viitor și ne-am făcut planurile. Pe lângă participarea la Ultra Trail de Mont Blanc, din luna septembrie, încercăm să traversăm Munții Carpați în alergare, de la Sighetul Marmației până la Orșova, pe o distanță de 1.200 de kilometri. În plus, nu am uitat prima dragoste, alergarea pe plat și cursele pe șosea, astfel că vom reprezenta România la Campionatul Mondial de Semimaraton, la Valencia. Până atunci, în luna decembrie a acestui an vom porni într-o nouă etapă din cadrul proiectului nostru expediționar „7 Summits“, escaladarea celui mai înalt vârf al Africii, Kilimanjaro, din Tanzania", mărturisește Mihai.