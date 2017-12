Constanţa intră pe harta campionatului mondial Aero Grand Prix

Zeci de mii de turişti şi constănţeni au avut parte, în weekend, în staţiunea Mamaia, de un adevărat regal aviatic. Marele eveniment Aero GP “Constanţa Challenge 2007” a inclus, sîmbătă, pe lîngă cele două sesiuni de calificări în urma cărora s-a stabilit ordinea de start pentru cele patru avioane înscrise în cursa oficială de duminică şi ”dog fight-urile”, o serie de demonstraţii ale echipelor româneşti de acrobaţie aeriană şi ale echipelor de paraşutism “Sky Diving”, antrenate pe aerodromul Tuzla. În plus, Zoltan „Red Phantom” Veres, Peter „Maximum G” Podlunsek, Andy „Grandpa” Bigmore şi pilotul român Ioan „Lache” Postolache i-au încîntat pe spectatori cu adevărate demonstraţii de măiestrie aviatică. ”Abracadabra”, glisadă, zbor pe spate la mică înălţime şi spirale repetate au fost doar cîteva dintre figurile cu care piloţii au ţinut publicul cu sufletul la gură. Prima sesiune de calificări în cadrul căreia piloţii nu au avut voie să îşi depăşească adversarii în zonele de viraj întrucît riscau să fie descalificaţi de către juriu a fost cîştigată de către Peter Podlunsek, un pilot sloven de 37 de ani, care, în urmă cu cîţiva ani, a avut un accident de motocicletă în urma căruia s-a ales cu 11 fracturi şi cu mai multe vertebre tasate. Cu toate acestea, „Maximum G” nu a ezitat să execute în faţa spectatorilor şi juriului din Mamaia manevre deosebit de riscante şi, în acelaşi timp, extrem de solicitante, în anumite momente, corpul său fiind nevoit să suporte de pînă la şapte ori propria greutate. După prima sesiune de calificări, pe locul al doilea s-a clasat Zoltan Veres, urmat de Andy Bigmore, care se declară un mare admirator al fetelor înalte şi brunete, şi de către românul Ioan Postolache, care, în ciuda eforturilor sale, nu a reuşit să ţină piept adversarilor cu avionul său, confecţionat din metal şi mai greu cu cîteva sute de kg decît avioanele performante din fibră de carbon ale celorlalţi trei piloţi.

Dog-fight-ul din al doilea război mondial, simulat la Mamaia

După tensiunea cursei aviatice în care motoarele avioanelor au fost turate la maximum, spectatorii au avut parte de un show mai puţin obişnuit: un spectacol aviatic susţinut de două avioane Antonov II, aparate de zbor extrem de greoaie, destinate, în special, lucrărilor agricole. Piloţii români au reuşit, spre surprinderea tuturor, să execute cu aparatele de zbor, grele de peste cinci tone fiecare, manevre riscante şi chiar zboruri în formaţie. După ce românii i-au lăsat fără grai pînă şi pe piloţii străini, baletînd cu greoaiele Antonov, a urmat dog fight-ul, primii care s-au duelat fiind Postolache şi Bigmore, cel din urmă reuşind să cîştige lupta. Dog fight-ul este o luptă imaginară între piloţii a două avioane, care poate fi comparată cu bătăliile aeriene din cel de-al doilea război mondial. Potrivit regulamentului, dacă unul dintre piloţi reuşeşte să ţintească mai mult de trei secunde avionul inamic, acesta din urmă începe să fumege şi este considerat învins. După luptă, pilotul învins se retrage, iar învingătorul evoluează în free style. Cu alte cuvinte, timp de cîteva minute, cel care a cîştigat lupta aeriană se bucură de toate atenţia publicului în timp ce execută demonstraţii acrobatice de înaltă dificultate. În cea de-a doua competiţie s-au duelat „Red Phantom”, care are la activ peste 12.000 de ore de zbor, şi care este şi pilot pentru cursele aeriene de pasageri, şi „Maximum G”, cel din urmă asumîndu-şi rolul de victimă. După cele două lupte extrem de captivante pentru spectatori a urmat o nouă demostraţie de măiestrie a piloţilor români Ioan Postolache, Dan Ştefănescu şi Adrian Vasilache, care au zburat în formaţie cu două avioane Yak 52 şi cu un Antonov II, executînd, în acelaşi timp, manevre riscante, savurate de public. În finalul reprezentaţiei, cei doi piloţi ai Yak-urilor le-au mulţumit în felul lor spectatorilor pentru aplauze, desenînd pe cer o inimă din fum.

Dickinson ştie şi aviaţie, nu numai rock

Sîmbăta aviatică din Mamaia s-a încheiat cu cea de-a doua sesiune de calificări, care, după cinci tururi de circuit, a fost cîştigată de către Zoltan Veres, Ioan Postolache văzîndu-se nevoit să se declare învins şi să părăsească cursa înainte de final, întrucît avionul pe care îl pilota nu a putut să ţină pasul cu cele ale adversarilor săi. Cursele şi demonstraţiile aviatice, comentate în direct de solistul trupei britanice Iron Maiden, Bruce Dickinson, un pasionat al show-rilor aviatice, posesor de brevet de pilot profesionist, au fost urmărite de pe plajă şi de către primarul Constanţei, Radu Mazăre, promotorul din România al acestui concurs. Cu această ocazie, el a anunţat că, începînd cu anul viitor, “Romanian Aero Grand Prix” de la Mamaia va fi inclus ca etapă distinctă în cadrul campionatului mondial de profil. “Din păcate, sîntem singurii care ne dăm peste cap şi sprijinim organizarea unor astfel de spectacole. Nu ne ajută nimeni altcineva, nici Guvernul şi nici măcar hotelierii din Mamaia”, a declarat primarul Mazăre. El a adăugat că reţeta succesului în turism sînt investiţiile: “Cu multe investiţii se promovează turismul, nu cu vorbe.” Prima competiţie “Aero Grand Prix” a avut loc în 2003, în Marea Britanie, fiind urmată de cea din Slovenia (2005) şi Malta (2006). Show-ul aviatic din Mamaia a fost organizat de Primăria Constanţa, Flying Aces din Anglia, firmă care deţine brandul Aero GP, şi compania Regional Air Services.

Proprietarii brandului Aero GP, încîntaţi de challenge-ul de la Mamaia

Duminică, Ziua marelui concurs, a avut un program similar celui de sîmbătă, însă gradul de dificultate a evoluţiilor executate de piloţii din concurs, de piloţii români de acrobaţie şi de paraşutiştii antrenaţi la Tuzla a fost mult mai ridicat din cauza vîntului puternic. Norii şi vîntul nu au împiedicat, însă, o mare de spectatori să asiste, de pe plaja din Mamaia, la concursurile Aero GP şi la demonstraţiile acrobatice ale românilor. O altă parte frumoasă a acestui spectacol aviatic este reprezentată şi de modul în care show-ul din aer a rezonat cu publicul. Plaja a fost un spectacol în sine. Dansuri, rîsete, petreceri şi muzică, aşa poate fi descrisă, pe scurt, atmosfera din „tribunele de nisip” ale staţiunii. În timpul show-lui aviatic, Jeff Zaltman, directorul general al Flying Aces, s-a declarat foarte mulţumit de modul în care au decurs „ostilităţile” la Mamaia. „Sîntem încîntaţi de organizare şi sîntem bucuroşi că am putut să realizăm această demonstraţie la Constanţa. Sperăm ca anul viitor să reuşim să organizăm o etapă de campionat la Mamaia. Securitatea a fost excelent asigurată, la fel şi tot ce au avut nevoie echipele din concurs. Am fost impresionaţi de evoluţiile pilotului Ioan Postolache şi sperăm ca, pînă anul viitor, să reuşească să achiziţioneze un Extra 300 sau un avion din această categorie pentru a putea să concureze cu ceilalţi piloţi într-un aparat de zbor cu aceleaşi valenţe tehnice”, a declarat Zaltman.

Marele premiu, cîştigat de pilotul Zoltan Veres

Spectacolul aviatic care a ţinut Mamaia în suspans s-a încheiat aseară, în Piaţeta Cazino, cu premierea piloţilor care au evoluat în cadrul „Constanţa Challenge 2007”. După patru zile în care cerul staţiunii a fost brăzdat de avioane, juriul a decis cîştigătorii celor trei probe din concurs. Secţiunea lupte aeriene a fost cîştigată de Peter Podlunsek, secţiunea curse aviatice, de Zoltan Veres, iar secţiunea acrobaţii aeriene l-a avut drept cîştigător pe pilotul român Ioan Postolache. Podiumul a fost stabilit după clasamentul general al concursului astfel că pilotul britanic Andy Bigmore a primit menţiune specială, a treia treaptă a podiumului a fost ocupată de Ioan Postolache, participant în premieră la curse Aero GP, pe locul doi în clasamentul general a fost desemnat slovenul Peter Podlunsek, iar marele premiu i-a revenit pilotului maghiar Zoltan Veres, care a primit un ceas în valoare de 6.000 de euro. În cadrul festivităţii de premiere, directorul general al Flying Aces, Jeff Zaltman, a ţinut să mulţumească partenerilor locali, Regional Air Services şi Primăria Constanţa, pentru suportul oferit în organizarea show-lui aviatic. „Sîntem foarte fericiţi şi mîndri că am organizat acest eveniment aici, la Mamaia. Constanţa este o locaţie perfectă pentru sportul nostru şi de aceea mulţumesc tuturor participanţilor. Vreau să mulţumesc celui fără de care nu s-ar fi organizat acest eveniment şi sînt foarte recunoscător pentru ospitalitatea sa, primarul Radu Mazăre”, a spus Zaltman. Flyng Aces i-a premiat pe Radu Mazăre şi Adrian Vasilache pentru colaborarea de excepţie în organizarea evenimentului. La rîndul său, Mazăre a povestit cum s-a născut ideea organizării acestui show, în urmă cu o lună şi jumătate, cînd s-a întîlnit cu Zaltman, la o cafea, în piaţeta de la Cazino: „Am hotărît să realizăm acest challenge în Mamaia astfel încît Constanţa şi Aerodromul Tuzla să intre pe harta internaţională a acestui gen de competiţie.” Imediat după premierea piloţilor, primarul a mai spus: „Am crezut că sînt supraoameni, dar am văzut că piloţii acrobatici sînt oameni ca şi noi, dar care au foarte mult curaj, fapt pentru care cîştigă în viaţă. Şi noi am cîştigat, pentru că am reuşit să găzduim acest challenge în vara lui 2007 şi cîştigaţi vom fi şi anul viitor, cînd vom organiza o etapă aero GP în Mamaia”.