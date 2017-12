Constanţa îşi premiază performerii anului sportiv 2010

Sportul constănţean va trăi mâine, de la ora 11.00, un nou moment de sărbătoare, cei mai buni sportivi ai judeţului de la ţărmul mării în anul 2010 urmând să fie premiaţi în cadrul unei gale organizate la Pavilionul Expoziţional Constanţa. „Ne-am dat mâna cu toţii, Consiliul Judeţean, Primăria, DJST şi CS Farul şi am reuşit să găsim soluţii pentru a face această premiere. Vreau să mulţumesc celor care au făcut posibilă desfăşurarea acestui eveniment. Am spus-o întotdeauna: la preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, găseşti mereu un răspuns afirmativ când vine vorba de copii, bătrâni sau sportivi. Este şi meritul echipei DJST, care ştie să scrie proiectele, dar şi al consilierilor judeţeni şi municipali, care le-au votat mereu în unanimitate. Este un semn de apreciere, un simbol, o zi în care readucem în faţa comunităţii, care a răspuns mereu cu promptitudine, tot ce are mai bun sportul constănţean. Sumele nu sunt mari, între 500 şi 1.500 de lei, costul total ridicându-se la 30.000 de lei. În plus, fiecare sportiv va primi câte o plachetă, pentru a onora acest eveniment. Premierea va avea loc la Pavilionul Expoziţional, care aparţine comunităţii, arată extraordinar şi este încăpător, putând să primească cei 200 de invitaţi”, a declarat directorul DJST, Elena Frîncu. „La eveniment au fost invitate toate federaţiile sportive, însă doar trei au răspuns afirmativ până în acest moment”, a completat directorul CS Farul, Ilie Floroiu.

Pe lângă premierea celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2010, organizatorii vor oferi şi o serie de premii speciale. „La capitolul - Să ne amintim - îi vom premia pentru întreaga carieră pe fostul antrenor Matei Stănei, pentru o viaţă dedicată gimnasticii constănţene şi româneşti, care a ieşit la pensie în acest an, pe Mihai Echimenco, care s-a despărţit de Asociaţia Judeţeană de Scrimă şi va continua doar ca antrenor, pe Paul Verdeş, fostul preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Scrimă, care a predat ştafeta la alegerile din acest an, şi pe Mircea Iacob, cel care a finanţat echipa de handbal feminin Hidrotehnica, atletismul constănţean şi boxul amator”, a mai spus Frîncu. La festivitatea de joi şi-au anunţat prezenţa şi Doina Melinte, preşedintele ANST, alături de un reprezentant al COSR, Laura Badea sau Mihai Ispas.