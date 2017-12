Constanţa, lider de şase ani în Superliga feminină de tenis de masă!

Tenisul de masă constănţean şi-a confirmat şi în 2009 supremaţia la nivel de echipe, LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul rămînînd şi în acest an lider în întrecerea internă. Avîndu-le în componenţă pe Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Ioana Ghemeş, Andreea Filip şi Ioana Bogdan, echipa constănţeană a susţinut, vineri, în sala LPS “Nicolae Rotaru”, ultima etapă a Superligii feminine, rezultatele echipei antrenate de Viorel Filimon şi Anamaria Sebe fiind următoarele: 4-9 cu Stirom Bucureşti, 9-1 cu CSM LPS Bistriţa şi 9-4 cu Hidroconstrucţia Slatina. Deşi Stirom a cîştigat etapa, impunîndu-se şi în celelalte două dispute, 9-3 cu Hidroconstrucţia Slatina şi 9-4 cu CSM LPS Bistriţa, trofeul actualei ediţii a Campionatului Naţional pe echipe a rămas la Constanţa, formaţia antrenată de Viorel Filimon asigurîndu-şi trofeul încă din penultima etapă. După disputarea ultimelor partide ale etapei a urmat festivitatea de premiere. Pe ritmurile melodiei “We are the Champions” elevele lui Viorel Filimon şi ale Lilianei Sebe au primit medaliile de aur şi tricourile de campioane, acestea fiind răsplătite şi cu premii în bani, oferite de sponsorul principal al echipei, Supermarketul “Brick”. “După şase titluri cred că aceste fete meritau o astfel de festivitate, avînd în vedere că popularizarea acestui sport nu este atît de mare. Eu sînt mulţumit că avînd o echipă nouă şi anul acesta am reuşit să cîştigăm titlul naţional la cea mai importantă probă, cea a echipelor. Am încheiat un an competiţional deosebit, cu rezultate bune. Acum toate gîndurile noastre se îndreaptă către Campionatele Europene de juniori şi cadeţi”, a declarat Viorel Filimon. “Emoţiile au rămas aceleaşi ca şi la primul titlu. A fost un campionat dificil, dar am reuşit să ne impunem la sfîrşit. Au fost echipe puternice, care au aspirat la acest titlu, dar noi nu l-am cedat şi nici nu avem de gînd să îl cedăm”, a spus liderul echipei constănţene, Cristina Hîrîci. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Nicolae Dogaru (secretar Federaţia Română de Tenis de Masă), Elena Frîncu (director DSJ Constanţa), Ilie Floroiu (preşedinte CS Farul), Andrei Szemerjai (director LPS “Nicolae Rotaru”) şi Gheorghe Oancea (director general Supermarket “Brick”).