Constanţa mai are nevoie de 120 de psihologi şcolari

Fie că ne place să recunoaştem, fie că nu, există copii cu cerinţe educaţionale speciale. Aceşti copii au defecte de vorbire sau deficienţe de învăţare şi adaptare comportamentală. Pentru ei, fiecare unitate şi instituţie de învăţămînt ar trebui să aibă cadre specializate (logopezi, psihologi şcolari sau profesori de sprijin) care să-i ajute să-şi depăşească handicapurile. În acest moment, la nivelul judeţului Constanţa sînt opt profesori de sprijin (plus cinci care se ocupă exclusiv de integrarea copiilor din şcolile speciale din învăţămîntul de masă), 9 logopezi şi 60 de psihologi şcolari (cîte unul în fiecare liceu şi unul la cîte 3-4 şcoli). „Am cerut, încă de anul trecut, 50 de posturi de psiholog, logoped şi profesor de sprijin. După ce directorii de la grădiniţe, şcoli şi licee au fundamentat nevoia de cadre specializate, am trimis o cerere la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, fără a primi însă niciun răspuns. Pe plan local am obţinut deja aprobarea de la Consiliul de administraţie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi de la Consiliul Judeţean Constanţa”, a declarat inspectorul de socio-umane şi învăţămînt special/special integrat din cadrul ISJ, prof. dr. Aliss Andreescu. Raportat la numărul populaţiei şcolare a judeţului, Constanţa ar mai avea nevoie de încă 120 de posturi de psiholog şcolar, 25 de posturi de logoped şi 30 de posturi de profesor de sprijin. Dacă posturi nu există, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cadrele specializate. „Avem specialişti pe aceste domenii, oameni care au participat la examenele naţionale de titularizare şi au obţinut note peste 7, dar pentru care nu avem posturi. Chiar dacă avem mai puţini specialişti decît alte judeţe ale ţării (unde sînt aproximativ 100 de psihologi şcolari, logopezi şi profesori de sprijin) reuşim să facem faţă situaţiei şi să ne facem meseria aşa cum trebuie”, a afirmat prof. dr. Andreescu.