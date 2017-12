Constanţa, model privind cooperarea pentru promovarea turismului

Promovarea judeţului Constanţa ca destinaţie turistică, nu numai din punct de vedere al litoralului, a fost una din priorităţile Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care a înţeles că turismul poate fi o reală sursă de venit. Cum autorităţile locale pe raza cărora se află obiective turistice nu dispuneau de fondurile necesare reabilitării acestora, CJC a venit în ajutor şi a demarat o serie de proiecte prin care să aducă fondurile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii, a reabilitării obiectivelor de interes turistic şi de promovare a judeţului, atît la nivel naţional cît şi la nivel internaţional. Directorul Direcţiei Comerţ, Turism şi Servicii Publice din cadrul CJC, Aurelian Arghir, a declarat că în 2004, cînd a participat la primul tîrg internaţional de la Londra, a constatat că România nu era cunoscută ca o posibilă destinaţie turistică. „Am fost nevoiţi să facem multe eforturi pentru a ne face cunoscuţi. De atunci şi pînă în prezent, am susţinut această campanie de promovare, astfel că la ultimul tîrg internaţional care a avut loc la Berlin, să avem bucuria să constatăm că eforturile noastre nu au fost în zadar, fiind foarte solicitaţi pentru a da informaţii cu privire la litoralul românesc şi nu numai“, a precizat Aurelian Arghir. Un exemplu elocvent al implicării CJC, este cetatea Histria, după reabilitarea căreia a crescut numărul vizitatorilor, şi asta pentru că agenţiile de turism au inclus pe agenda lor acest obiectiv turistic. În urma implicării autorităţii judeţene, anul trecut, cetatea Histria a fost inclusă pe lista UNESCO ca obiectiv turistic de interes mondial. „Agenţiile de turism aveau în vedere obiectivele turistice însă evitau să le prezinte turiştilor fie pentru că starea lor era proastă, fie că drumul pînă la ele îngreuna accesul. CJC a investit în infrastructura de drumuri, a investit în reabilitarea obiectivelor turistice, iar acum agenţiile de turism oferă pachete complexe de excursii turiştilor care vin pe litoral“, a afirmat Aurelian Arghir.

Eforturile CJC, recunoscute de agenţii economici

Preşedintele Patronatului ANAT Regiunea 7 Centru, Sorin Dencescu, declara săptămîna trecută la cea de-a treia ediţie a tîrgului de la Braşov că implicarea autorităţilor în ceea ce priveşte promovarea din punct de vedere turistic este vitală. \"Fără sprijin din partea autorităţilor locale, turismul şi agenţiile de turism vor dispărea. Litoralul românesc este un exemplu în acest sens. Ceea ce ce s-a întîmplat la Constanţa în ultimii ani este un exemplu pe care şi alte Primării şi Consilii Judeţene ar trebui să îl urmeze \", a spus Dencescu. Pe partea de promovare, CJC a avut o implicare majoră, reuşind astfel să facă cunoscut judeţul Constanţa la nivel internaţional. Cel mai bine au resimţit implicarea CJC agenţii de turism de pe litoral. Preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, a declarat că rolul CJC din 2004 şi pînă în prezent în ceea ce priveşte ascensiunea turismului a fost capital. „Fără CJC, probabil că acum nu am fi avut pe aeroportul M. Kogălniceanu atîtea curse interne şi internaţionale şi nu am fi reuşit să ne aflăm acum în negocieri cu doi dintre operatorii de turism cei mai mari din lume, Maxi Tour şi TUI. Asociaţia Litoral, unde CJC este membru, nu ar fi reuşit să intre în atît de multe proiecte dacă nu avea sprijinul CJC. La ei sînt banii şi toate pîrghiile pentru a obţine finanţările europene. Implicarea lor a fost totală şi agenţii din turism nu pot decît să mulţumească pentru modul cum au înţeles să rezolve problemele din turism. Faptul că CJC participă la fiecare tîrg naţional sau internaţional este un avantaj atît pentru judeţ cît şi pentru agenţii economici, care îşi fac astfel cunoscut numele“, a afirmat Corina Martin. Este însă nevoie în continuare de fonduri pentru reabilitarea unor obiective turistice atractive din judeţ. În acest sens CJC are în derulare o serie de proiecte ce privesc reabilitarea Ansamblului Rupestru Basarabi şi introducerea lui în circuitul turistic, reabilitarea monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, reabilitarea Ansamblului Religios Dervent şi punerea în evidenţă ca obiectiv turistic major al judeţului, construirea porturilor turistice dunărene Ghindăreşti, Rasova, Seimeni, Izvoarele şi Dunăreni şi crearea spaţiilor de campare adiacente porturilor turistice.