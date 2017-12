De vineri, pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS) se află în dezbatere publică patru Hotărâri de Guvern care vizează desfiinţarea şi reorganizarea următoarelor unităţi sanitare: Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL “Prof. Dr. D. Hociotă” cu Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia cu Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol; Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie „Eforie Nord” cu Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti; Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleul Silvaniei cu Spitalul Orăşenesc Şimleul Silvaniei. “Reorganizrea acestor unităţi face parte din strategia MS de eficientizare a sistemului spitalicesc şi realizare a unui sistem în care unităţile să corespundă cerinţelor de asistenţă medicală actuale”, se arată într-un comunicat al MS. Reprezentanţii MS spun că desfiinţarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia şi reorganizarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol se înscrie într-un plan al MS, atât pe termen scurt, cât şi mediu, care vizează identificarea soluţiilor pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere – funcţionare şi eficientizare a utilizării bazei tehnice în unităţile sanitare din reţeaua proprie, prin integrarea serviciilor existente sau a celor nou create. Totodată, precizează MS, reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, prin desfiinţarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti “Prof. Dr. Florin Brătilă” Bucureşti, a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord asigură premisele pentru introducerea unui management unitar, precum şi posibilitatea utilizării unor platforme comune în cazul a trei unităţi care acordă acelaşi tip de servicii spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate în domeniul recuperare, medicină fizică şi balneologie. “Prin reorganizările propuse, se poate realiza utilizarea optimă a fondurilor MS sau pot fi atrase fonduri din alte surse, în funcţie de priorităţile politicii de sănătate şi a nevoilor obiective, evidenţiate prin cererea de servicii medicale. În urma acestor reorganizări, în subordinea MS vor rămâne 55 de unităţi sanitare”, susţin reprezentanţii MS.

CONSTANŢA HABAR N-ARE. „Nu ştiu nimic despre desfiinţarea Sanatoriului din Mangalia şi nici despre o reorganizare a celui de la Techirghiol. Pe adresa instituţiei noastre nu a venit nici o informaţie de acest gen”, a declarat dr. Constantin Dina. Surprinşi de propunerile MS s-au arătat şi cei doi manageri ai unităţilor sanitare. Managerul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, dr. Aurelian Ivaşcu, a rămas aproape fără replică, mai ales că în cursul zilei de vineri s-a aflat la MS pentru a anunţa bugetul pe anul în curs. „Doar ce am ieşit de la Minister şi nimeni nu mi-a spus nimic. Am fost chemaţi să discutăm bugetele provizorii pe anul acesta. Ni s-a aprobat suma evaluând bugetul pe 2010 şi avem bani să menţinem. Mă surprinde ceea ce s-a publicat pe site. Nu ştiu nimic, nimeni nu m-a informat”, a declarat oficialul, care a ţinut să sublinieze că acest lucru ar fi o mare pierdere pentru judeţul nostru. „Este adevărat că am trecut printr-o perioadă dificilă odată cu pierderea celor trei hoteluri ce alcătuiesc complexul Steaua de Mare. Am pierdut pe puţin trei milioane de euro pentru că nu mai putem funcţiona decât în sezonul cald. Suma aceasta reprezintă tratamente nevândute în lipsa unor spaţii de cazare”, a mai spus managerul sanatoriului din Eforie Nord. Totodată, medicul director a subliniat că are deja în derulare, într-un stadiu avansat, proiecte de atragere a fondurilor europene, în valoare de peste 20 de milioane de euro, bani care ar fi necesari pentru cele două ambulatorii. Managerul nu exclude varianta ca datele publicate deja pe site-ul MS să fie greşite. La fel de surprinsă de aflarea veştii a fost şi managerul unităţii sanitare din Mangalia, dr. Laura Maria Condur.