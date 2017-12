Toţi câştigătorii competiţiei naţionale \"Şcoala Europeană\" vor primi câte 5.000 de lei pentru dotări, anunţă Ministerul Educaţiei pe site-ul propriu. La concurs au participat 64 de unităţi de învăţământ din întreaga ţară, primele locuri fiind ocupate de colegii din Piatra Neamţ, Vaslui şi Fălticeni. Organizată de Ministerul Educaţiei, competiţia s-a adresat tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în activităţi, programe sau proiecte europene, la ediţia de anul acesta, a zecea, fiind înscrise 116 unităţi de învăţământ preuniversitar din 36 de judeţe şi din Bucureşti. Cele 64 de unităţi de învăţământ desemnate câştigătoare vor primi certificatul \"Şcoală Europeană - 2013\" şi un premiu de 5.000 lei, care va fi utilizat exclusiv pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi şcolare. Ministerul Educaţiei va repartiza sumele prin inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, care, la rândul lor, au obligaţia să le repartizeze unităţilor de învăţământ. \"Este obligaţia noastră să marcăm că suntem europeni. Spaţiul european se construieşte, în primul rând, prin educaţie şi cultură. Ceea ce ştiu eu despre Europa este că sunt cetăţean european, chiar dacă acesta este dintr-un clip publicitar. Am studiat în spaţiul european şi m-am simţit la fel de liber şi că am aceleaşi drepturi ca oricare alt coleg al meu. Aceste lucruri se învaţă, iar noi, dascălii, avem obligaţia plăcută să promovăm aceste valori\", a spus ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în deschiderea festivităţii de premiere, organizată ieri la Palatul Parlamentului. Pe lista celor 64 de unităţi de învăţământ premiate nu se regăseşte nicio şcoală din Constanţa. Certificatul obţinut are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să concureze din nou, pentru a-şi reconfirma titlul.

CRITERII Potrivit Ministerului Educaţiei, evaluarea candidaturilor şcolilor înscrise în competiţie s-a realizat după următoarele criterii: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare în programul curent al şcolii, performanţele şcolare, asigurarea egalităţii de şanse, continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe comunitare, strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare, strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană şi calitatea documentelor de candidatură (documentele manageriale din perioada 2010-2013, formularul de candidatură şi portofoliul ilustrativ).