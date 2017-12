Constanța nu mai e ce-a fost! Începe isteria NEVERSEA!

Momentul așteptat de mii de tineri a venit. Porțile celui mai mare (și, am spune noi, controversat) festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, se deschid vineri, 7 iulie. Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale de pe litoralul românesc aduce în acest an artiști ca Jason Derulo, Tiesto, Afrojack, Dua Lipa, Rita Ora, Fatboy Slim, Years & Years, Ella Eyre și mulți alții. În perioada 7-9 iulie, peste 150 de artiști internaționali vor urca pe scenele festivalului. Iar la o asemenea amploare, se cere o desfășurare de forțe pe măsură.

Momentul așteptat de mii de tineri a venit. Porțile celui mai mare (și, am spune noi, controversat) festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, se deschid vineri, 7 iulie. Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale de pe litoralul românesc aduce în acest an artiști ca Jason Derulo, Tiesto, Afrojack, Dua Lipa, Rita Ora, Fatboy Slim, Years & Years, Ella Eyre și mulți alții. În perioada 7-9 iulie, peste 150 de artiști internaționali vor urca pe scenele festivalului. Iar la o asemenea amploare, se cere o desfășurare de forțe pe măsură. Mai mult de 100 de polițiști din toate structurile Inspectoratului General al Poliției Române, 150 de jandarmi, dar și polițisti locali vor asigura liniștea și siguranța. În plus vor exista și 300 de agenți de securitate privați care vor activa în perimetrul evenimentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” va avea două spitale de tip PMA (post medical avansat) amplasate lângă zona de mainstage și în imediata apropiere a accesului în festival, dar și patru puncte de prim ajutor.

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA

De asemenea, circulația va fi reorganizată complet, traficul în zona peninsulară fiind total restricționat. Amintim că, până în 10 iulie, accesul autoturismelor este interzis în zona peninsulară. Locuitorii și angajații firmelor din Peninsulă vor putea intra cu mașina în baza unui permis special eliberat de organizatori la Centrul de Informare de pe Plaja Modern. Organizatorii recomandă, în perioada festivalului, folosirea transportului în comun, care va funcționa după un orar special, care să deservească principalele zone ale municipiului Constanța. RATC Constanța pune la dispoziție două linii speciale dedicate evenimentului: Neversea 1 și Neversea 2. Linia Neversea 1 va pleca de la Gară și va merge fără oprire până în Portul Tomis. Neversea 2 va pleca din Mamaia direct către Portul Tomis. De asemenea, conducerea Regiei a stabilit ca, în perioada 7-10 iulie, autobuzele 42, 44, 48, 51 și 101C să circule non-stop, cu capătul de linie la Portul Tomis. În plus, și circulația pe mare este afectată. Căpitănia Zonală Constanța a interzis navigația ambarcațiunilor de agrement în zona plajelor Modern și Trei Papuci, în timpul Festivalului NEVERSEA.

SFATURI PENTRU PARTICIPANȚI

Polițiștii constănțeni recomandă participanților la festival să evite să poarte la vedere bijuterii și telefoane mobile, să fie atenți la buzunare, să evite să țină sume mari de bani și să nu lase în mașină genți, telefoane, bani sau laptopuri. De asemenea, șoferii sunt rugați să renunțe să conducă dacă au consumat alcool. Pietonii trebuie să se folosească mijloace de transport în comun sau taxiuri autorizate și să fie atenți la documentele personale.