STATISTICI SUMBRE. Judeţul Constanţa ocupă locul doi la nivelul întregii ţări în ceea ce priveşte numărul accidentelor rutiere. În decursul anului 2010, pe şoselele din judeţul nostru au avut loc 1.440 de accidente rutiere, în urma cărora 101 persoane şi-au pierdut viaţa, conform unei statistici realizate de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Numărul evenimentelor rutiere soldate cu victime a crescut faţă de anul 2009, cu aproape 200. „Trebuie, în primul rând, să luăm în calcul sezonul estival atunci când ne raportăm la aceste cifre. Zeci de mii de turişti ajung vara pe litoral, aglomeraţia de pe şosele este foarte mare, iar numărul evenimentelor rutiere creşte considerabil. În plus, nu trebuie să uităm faptul că avem portul şi că traficul greu atinge valori foarte mari în această zonă. Mai mult, judeţul Constanţa este zonă de frontieră cu Bulgaria şi este foarte tranzitat”, a declarat insp. Marius Ghiţă, purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). Datele centralizate de SPR Constanţa indică trei cauze importante ale producerii accidentelor rutiere. “Este vorba despre traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum”, a explicat insp. Marius Ghiţă.

CAUZE. Cu toate acestea, situaţia de ansamblu nu pare atât de gri. Potrivit statisticilor Poliţiei Rutiere, numărul accidentelor rutiere grave s-a redus în anul 2010 cu 7,8% faţă de 2009. Dacă în 2009 numărul accidentelor grave se ridica la 9.992, în 2010 acesta a scăzut la 9.213. Mortalitatea în urma accidentelor rutiere, înregistrată în 2009, era de 2.729 de persoane, aceasta scăzând anul trecut la 2.363 de persoane. Şi numărul răniţilor grav în urma accidentelor rutiere s-a redus cu 4,8% anul trecut la 8.477 de persoane, de la 8.903 persoane, în 2009. Ca urmare a activităţilor întreprinse de Poliţia Rutieră, s-a reuşit diminuarea riscului rutier, fiind pentru prima dată când în doi ani consecutivi (2009 şi 2010) s-au înregistrat scăderi la toţi indicatorii statistici. Printre cauzele care au stat la baza producerii accidentelor se mai numără finalitatea scăzută a sancţiunilor aplicate la regimul circulaţiei rutiere, infrastructura rutieră subdimensionată, aflată încă sub standardele europene de siguranţă, carenţe în pregătirea conducătorilor de autovehicule, lipsa resurselor necesare desfăşurării în mod susţinut a activităţilor de educaţie rutieră, precum şi interesul scăzut al autorităţilor locale pentru implementarea soluţiilor moderne de gestionare şi supraveghere a traficului rutier.

DRUMURI BLESTEMATE. Cele mai multe evenimente soldate cu victime au avut loc în anul 2010 pe Drumul Naţional 1 (Bucureşti - Braşov), Drumul Naţional 2 (Bucureşti - Suceava), Drumul Naţional 6 (Bucureşti – Turnu Severin) şi Drumul Naţional 7 (Bucureşti - Nădlac).

“NIVELUL ATINS, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE NUMĂRUL ACCIDENTELOR RUTIERE, ESTE CORESPUNZĂTOR ANULUI 2006, IAR CEL AL DECEDAŢILOR ESTE SIMILAR CELUI ÎNREGISTRAT ÎN 1998\"

declara în luna septembrie a anului 2010 adjunctul şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului de Interne, Nicolae Căbulea. \"Pe baza experienţelor dobândite, în anul 2010 s-a urmărit diversificarea metodelor şi acţiunilor de asigurare a diminuării riscului rutier, conjugarea eforturilor la nivel naţional, dar şi iniţierea de acţiuni în parteneriat cu Ungaria şi Bulgaria, dublate de o activitate susţinută de educaţie rutieră a tuturor categoriilor de participanţi la trafic\", a subliniat chestorul Nicolae Căbulea.

TRAGEDIE RUTIERĂ. Unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute anul trecut în judeţul Constanţa a avut loc pe data de 12 februarie, în apropierea localităţii Poarta Albă. Amintim că patru oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C, la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, condus de Valentin Proteşaru, de 33 de ani, dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir MAN, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un microbuz marca Peugeot, condus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, Iulian Prisăcaru şi alţi trei pasageri din microbuz, Constantin Botnar, de 19 ani, Nicolae Croitoru, de 32 de ani, ambii din localitatea Remus Opreanu, şi George Roşu, de 24 de ani, din Medgidia, şi-au pierdut viaţa, alte patru persoane aflate în acest autovehicul fiind rănite.