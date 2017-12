Constanța pedalează! Hai și tu!

Isis Hospital vă invită la Constanța pedalează, acțiune de promovare a stilului de viață sănătos, și vă ofera un tricou personalizat!

Constanța pedaleaza sambata 28 octombrie 2017, incepand cu ora 10:00; plecarea este din parcarea de la Telegondola.

Deplasarea se va face pe 1 traseu general cu 4 subtrasee pe categorii de varsta:

Traseu general: Telegondola –> Cazino Mamaia -> Hotel Iaki –> Summerland – > Navodari si retur.

- Traseu 1: Telegondola –> Cazino Mamaia (recomandat parintilor cu copii)

- Traseu 2: Telegondola –> Cazino Mamaia -> Hotel Iaki (recomandat celor care au mai participat si stiu ca pot)

- Traseu 3: Telegondola –> Cazino Mamaia -> Hotel Iaki-> Summerland (recomandat celor care vor sa isi testeze rezistenta)

- Traseu 4: Telegondola –> Cazino Mamaia -> Hotel Iaki-> Summerland -> Navodari si retur (recomandat profesionistilor si celor ce isi asuma efortul fizic daca nu au antrenament).

! *Fiecare traseu va avea un punct de oprire, unde se va astepta revenirea grupului care a ales traseul 4. Participantii care opteaza pt traseele 3, 2, 1 se vor alatura plutonului de Navodari in aceasta ordine si impreuna cu tot grupul se vor intoarce in parcarea de la Telegondola – in conditii de siguranta, dirijati in trafic de reprezentantii Politiei Rutiere si ai celor de la Jandarmerie.