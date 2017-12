Constanţa petrece în stradă

Constănţenii intră în 2016! Fie că petrec în cluburi, restaurante, acasă sau chiar în stradă, cu toţii se bucură de începerea unui an nou, cu speranţa că va fi unul mai bun decât cel pe care îl lasă în urmă. În pofida frigului de afară, sute de constănţeni cântă La Mulţi Ani în stradă, în Piaţa Ovidiu, împreună cu artişti români consacraţi. Evenimentul a început la ora 18.00 cu warm up party, dar concertele propriu-zise au debutat de la ora 22.00. Primul artist care a dat tonul petrecerii a fost cântăreaţa Antonia, care a interpretat câteva dintre cele mai cunoscute piese ale sale: Jameia, Hurricane sau Marionette. Purtați de ritmurile melodiilor favorite, constănțenii au uitat de frigul de afară și au dansat alături de îndrăgita cântăreață. Au mai fost invitaţi la petrecerea dintre ani din Piaţa Ovidiu trupa Guess Who, Vunk, trupa Glance şi ansamblul folcloric “Brâulețul”. Show-ul de la Constanţa a continuat cu un spectacol de lasere și lumini (la ora 23.15), dar şi un magnific foc de artificii la miezul nopţii. Totodată, constănţenii pot urmări cum trec în noul an şi alte popoare, peste tot pe mapamond. Asta pentru că, în apropierea scenei, există monitoare pe care sunt transmise petrecerile de Revelion de pe toate meridianele.

De la această petrecere nu putea să lipsească viceprimarul Constanţei Costin Răsăuţeanu, cel care a avut grijă ca noaptea dintre ani să fie o reuşită, iar cei care au venit să petreacă Revelionul în aer liber, în Piaţa Ovidiu, să se simtă cât mai bine. Răsăuţeanu a declarat pentru ziarul Telegraf că îi așteaptă cu drag pe constănțeni în Piața Ovidiu. „Haideți să sărbătorim împreună trecerea în noul an cu voie bună și optimism. Le urez tuturor constănțenilor un an nou în armonie cu dorințele lor, împliniri, sănătate și bucurie în suflet! La mulți ani!”, le-a urat viceprimarul Constanței locuitorilor.

Trasee RATC

Celor care vor să petreacă în aer liber, Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța a pus la dispoziție călătorilor trasee speciale din cartierele orașului spre Poarta 2. Autobuzele circulă între orele 22.00 (31 decembrie 2015) și 2.00 (1 ianuarie 2016) dinspre cartierele Constanței (Pescărie, Cireșica, Henri Coandă, Palas - Oierie, Inel 2, CET, Km 4 - 4, Poarta 6) și ajung la Poarta 2 Port. Ele circulă cu o frecvență între 15 și 20 de minute. Autobuzele opresc în toate stațiile de pe fiecare dintre trasee. Tariful pentru o călătorie este de 1,5 lei pentru fiecare pasager, iar abonamentele și gratuitățile rămân valabile. Traseele de Revelion 2016:

1.Cartier Pescarie - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 40)

2.Cartier Cireșica - Poarta 2 Port (linia de bază 42)

3.Cartier Henri Coandă - Poarta 2 Port (linia de bază 44)

4.Cartier Palas (Oierie) - Poarta 2 Port (linia de bază 48)

5.Cartier Inel 2 - Poarta 2 Port (linia de bază 51)

6.Cartier CET - Poarta 2 Port (linia de bază 101C)

7.Cartier Km 4-5 - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 5)

8.Cartier Poarta 6 - Poarta 2 Port (linia de bază fosta linie 2)