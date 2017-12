Constanţa petrece sâmbătă

În ciuda gerului de afară, constănţenii abia aşteaptă lăsarea serii pentru a se pregăti să încingă atmosfera din cluburi. Petrecerile cu diferite teme sunt la mare căutare în prima noapte din februarie. Astfel, clubul Luv Lounge a pregătit evenimentul „Midnight Affair”, cu intrare liberă şi muzică mixată de DJ Smart şi Alexunder Base. Clubul Doors organizează, începând cu ora 23.00, petrecerea „Under Distracşăn”, iar clubul Goblin a pregătit party-ul „Cod roşu de bass” cu DJ Amon, ambele evenimente având intrare liberă. În clubul Heaven’s Hell are loc o nouă petrecere „Hip Hop vs. Reggae”, tot cu intrare liberă. În fine, clubul Fratelli va fi gazda unei noi petreceri intitulate „Back in Town”, în cadrul căreia va mixa DJ Pete.