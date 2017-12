Constanţa, printre judeţele cu cei mai mulţi bolnavi de scleroză multiplă

Judeţul Constanţa se clasează printre primele judeţe din ţară în ceea ce priveşte numărul bolnavilor diagnosticaţi cu scleroză multiplă. Potrivit preşedintelui Societăţii de Scleroză Multiplă din România (SSMR), Aurora Borşan, prezentă la Constanţa cu ocazia Seminarului Naţional de Scleroză Multiplă, organizat la Jupiter, judeţul nostru are un număr mare de bolnavi, poate şi ca urmare a activităţii intense din teritoriu. „Oricum, cifra pacienţilor este mult mai mare. Oamenii nu ştiu că sînt bolnavi, iar cei care ştiu nu ne contactează. Poate că nici nu avem un sediu al nostru şi nu ştiu de unde să ne ia. Noi, pe plan local, ne-am implicat în limita posiblităţilor. Eu personal i-am ajutat, i-am transportat la Bucureşti pe cei care au avut nevoie”, a declarat, la rîndul său, preşedintele Asociaţiei locale, Ion Dorian. La nivel de ţară, în evidenţe sînt două mii de bolnavi, o cifră mare, în opinia preşedintelui naţional. „Încercăm să-i ajutăm cum putem. Avem o revistă a noastră, le punem la dispoziţie informaţiile de care au nevoie, fie prin intermediul internetului, fie pot suna la telefonul gratuit Help Line SM 0 800 800 044. Toţi cei care apelează la numărul de telefon gratuit trebuie să ştie că problemele ridicate sînt explicate de către specialişti, deci răspunsurile sînt unele cît se poate de corecte”, a mai declarat preşedintele SSMR. Un prilej pentru o bună informare a fost şi participarea la Seminarul Naţional de Scleroză Multiplă - 15 ani de mişcare SM în România, de la Jupiter, susţinut în perioada 18 - 20 septembrie. În acest an, tema principală a seminarului a fost “Echilibrul în scleroza multiplă” şi au fost abordate subiecte precum: oboseala şi durerea, tulburările cognitive şi de vorbire, tulburările sexuale, etc. Au mai fost dezbătute „Tulburările cognitive”, „Alimentaţia în SM - Tulburările de tranzit, Recuperarea în scleroza multiplă”, „Tratamentul cu imunomodulatoare, efecte şi rezultate în România„, „Tulburări sexuale”, „Legislaţie” etc. „În prezent ne luptăm să obţinem un registru naţional al nostru”, a mai spus preşedintele SSMR, Aurora Borşan. Prezent la seminar, directorul adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, Ştefan Tudose, a declarat că există mai multe relaţii de parteneriat cu unele organizaţii, colaborarea cu Asociaţia de Scleroză Multiplă din Constanţa fiind una cît se poate de bună. „Ne implicăm atît cît se poate, mai ales în plan social, pentru că bolnavii au probleme legate de comunicare, relaţionare. Asemenea întîlniri constituie un adevărat prilej”, a declarat Tudose.

Scleroza multiplă, o boală cronică progresivă a sistemului nervos

Scleroza multiplă este o boală cronică progresivă a sistemului nervos, care apare la tineri şi la vîrsta medie (15-40 ani). Particularităţile bolii sînt afectarea a mai multor compartimente ale sistemului nervos, care duce la apariţia diverselor simptome neurologice la pacienţi. Scleroza multiplă este o boală destul de răspîndită - pe planetă sînt înregstraţi două milioane de bolnavi. Forma primară progresivă este mai mult frecventă la vîrstă de 50 de ani. Cauza apariţiei sclerozei multiple nu este clar precizată. Pînă în prezent, cea mai frecventă opinie acceptată este că scleroză multiplă poate rezulta din cauza combinaţiei întîmplătoare a unor factori negativi externi şi interni ai omului. Factorii externi negativi includ infecţii bacteriene şi virale, impactul de substanţe toxice şi radiaţii (inclusiv solare), în special alimentaţia; locurile de trai geoecologice, în special pot influenţa asupra organismelor copiilor; traumele; situaţiile de stres repetate. Predispoziţia genetică a sclerozei multiple probabil că este legată de combinarea mai multor gene ale omului, care produc perturbaţii în sistemul imunitar.