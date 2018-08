Constanța, reprezentată la loc de cinste în topul parlamentarilor bogați

08:24:13 / 30 Iulie 2018

HOTI

Asta pe fata,ce e dosit pe afara dracu stie,nu e de mirare ca orasul arata asa si dupa un loc doi pe tara am ajuns de cacao.TOTUL S-A FURAT SI SE FURA INCA IAR INVESTITORI ONESTI(MAFIOTI CARE DAU SPAGI APOI TRAG TUNURI SI PLEACA SIONT DESTUI) NU VIN SI DECLARA PESTE TOT CA LI SA CERUT SPAGA.,DAR NOI SINTEM DEVINA CA AM STAT CU MIINILE IN SIN SI I-AM LASAT SA FACA CE VOR.