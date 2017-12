Constanța se luminează de Paște, pentru al doilea an consecutiv!

09:24:47 / 20 Martie 2017

Cand se va apuca primarul de treburi serioase?

Am vazut aseara un interviu cu primarul de la Oradea. Era preocupat de parcuri industriale pentru a crea locuri de munca, de starea drumurilor si parcari pentru a evita pierderea de timp in trafic si alte lucruri serioase. Care sunt subiectele care-l preocupa pe primarul nostru? Face expozitie de cosuri de gunoi langa gara, pune lumini de Paste pe banii nostri si cam atat! Din cate inteleg, renovarea Cazinoului este tot in aer, la fel si a Muzeului de arta populara, la fel si a parcului de la Primarie, la fel si malurile lacului Tabacarie, etc, etc, etc. Cand are de gand Primarul sa se apuce de treburi serioase iar daca nu este in stare, sa lase locul altuia!