Constanţa se pregăteşte pentru ediţia naţională a Crosului Olimpic

Cu ocazia Zilei Olimpice, sărbătorită în fiecare an pe 23 iunie, la Constanţa va avea loc ediţia naţională a Crosului Olimpic. Organizat de Direcţia pentru Sport a Judeţului, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii “Ovidius”, Poliţia Rutieră şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă, crosul îşi va întîmpina şi în acest an participanţii cu numeroase surprize. Ultimele amănunte cu privire la acest eveniment au fost oferite ieri, la conferinţa de presă desfăşurată pe terasa Hotelului “Sport” din Constanţa.

Toţi cei prezenţi marţi, la ora 10.00, în faţa Sălii Sporturilor, vor primi din partea organizatorilor tricoul special al competiţiei pe baza căruia vor putea intra în aceeaşi zi, gratuit, în parcul de distracţii “Aqua Magic”, unde vor putea petrece o zi de vis. În plus, cei peste o mie de participanţi care sînt aşteptaţi la start se vor întrece pentru numeroase premii puse la bătaie în acest an şi de noul sponsor, City Park Mall, dar şi de ceilalţi sponsori care s-au pregătit cu echipamente sportive şi numeroase recompense pentru cîştigători. „Ne dorim o participare numeroasă la ediţia din acest an, care simbolizează începutul unui nou ciclu olimpic pentru Londra 2012. Chiar dacă este criză financiară, noi nu am simţit-o la Constanţa pentru că autorităţile locale ne-au sprijinit şi sponsorii au fost alături de noi în majoritatea activităţilor sportive”, a declarat Elena Frîncu, directorul DSJ Constanţa. O altă noutate a competiţiei a fost adusă şi de traseul pe care îl vor parcurge concurenţii, acesta suferind modificări faţă de cel de anul trecut. Astfel, se va alerga pe traseul Sala Sporturilor - Str. Mircea cel Bătrîn - Str. Primăverii - Bd-ul. Soveja - City Park Mall - Bd-ul Alexandru Lăpuşneanu - Aqua Magic, unde este programată şi festivitatea de premiere, organizată pe scena parcului de distracţii. Vor fi premiaţi primii trei cîştigători de la feminin şi masculin, primii trei cei mai tineri participanţi la feminin şi masculin, primii trei cei mai vîrstnici participanţi la feminin şi masculin, precum şi cea mai numeroasă familie, care va fi răsplătită cu un televizor color. „Vrem ca aceasă acţiune să îşi atingă scopul, şi anume de a angrena cît mai mulţi oameni la mişcare. Constanţa a fost şi este inima sportului românesc. Indiferent de anotimp, competiţiile sportive sînt nelipsite de aici şi aşteptăm şi de această dată cît mai mulţi participanţi, aşa cum s-a întîmplat de fiecare dată”, a spus Andrei Szemerjai, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism. La competiţia de marţi şi-au anunţat prezenţa şi Octavian Morariu - preşedintele COSR şi Laura Badea - fosta campioană olimpică la scrimă.