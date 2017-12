Constanţa şi Kavala colaborează în spirit rotarian

Ce au în comun Constanţa şi oraşul grecesc Kavala? Pe lângă faptul că ambele sunt importante oraşe-port, ele au şi o „istorie comună”. Astfel, străvechiul Tomis, pe ruinele căruia se ridică Constanţa de astăzi, a fost întemeiat în secolul al VI-lea î. Hr. de către colonişti din Milet, iar Kavala a fost fondată, în acelaşi secol, de către grecii din Paros, cu numele de Neapolis, adică „Oraşul nou”. De asemenea, în epoca creştină, tărâmul celor două aşezări a fost călcat de paşii a doi dintre apostolii lui Hristos: Sfântul Andrei, care a propovăduit pe teritoriul Dobrogei de astăzi, şi Sfântul Apostol Pavel, care a făcut un popas la Kavala în prima sa călătorie în Europa, de unde denumirea ulterioară a aşezării, Christoupolis. Pe lângă faptul că cele două aşezări sunt importante porturi, unul la Marea Neagră, iar celălalt la Marea Egee, Constanţa şi Kavala mai au un punct în comun începând de sâmbătă, zi în care s-a semnat un acord de înfrăţire perfectat de Rotary Club Constanţa şi Rotary Club Kavala. Acordul a fost semnat sâmbătă seară, pe terasa hotelului Piccadilly din staţiunea Mamaia, de către preşedinţii celor două cluburi rotariene: constănţeanul Ialcin Raşid şi omologul său grec, Ilias Sidiratos.

ISTORII ŞI ACŢIUNI COMUNE „Mă simt foarte bine la Constanţa, deoarece suntem într-un oraş care are multe puncte în comun cu oraşul Kavala. De fapt, nu se poate să nu ne simţim bine aici când ştim că în acest oraş trăiesc foarte mulţi greci, comunitatea elenă de aici are mulţi membri. Acesta este motivul pentru care am ales Constanţa pentru a face prima vizită din mandatul meu de preşedinte al Rotary Club Kavala (n.r. din anul rotarian iunie 2013 - iunie 2014). Cu prietenii noştri rotarieni de aici vom realiza programe europene, care sunt susţinute de Rotary International, deoarece punctele noastre de acţiune sunt comune”, a spus preşedintele Rotary Club Kavala, Ilias Sidiratos. Oaspetele elen a continuat: „Românii şi grecii au în comun religia ortodoxă. Între comercianţii de origine greacă şi locuitorii acestor locuri au existat schimburi de obiceiuri şi experienţe de viaţă. Cele două popoare, român şi grec, au fost prietene în cea mai mare parte a istoriei, ceea ce înseamnă legături comune. Între cele două state există o prietenie tradiţională. În ceea ce priveşte temele culturale, vom realiza o colaborare împreună cu prietenii noştri rotarieni din România, Bulgaria şi Turcia, în spiritul regulilor Rotary International”.

La rândul său, preşedintele Rotary Club Constanţa, Ialcin Raşid, a spus: „Astăzi (n.r. sâmbătă) se finalizează o muncă de trei ani în materializarea unui protocol de înfrăţire între Rotary Club Constanţa şi Rotary Club Kavala din Grecia, în spiritul rotarian, de colaborare pe mai multe planuri sociale şi culturale. În tot acest timp, s-au făcut vizite, corespondenţe, pe diverse teme legate de programe, pentru a face un import-export de programe”.

ÎN PAŞI DE DANS ELEN În spirit european şi în spirit rotarian, cele două cluburi din Constanţa şi Kavala speră ca în viitor să elaboreze împreună proiecte comune cu impact pentru comunităţile din cele două oraşe-port. Un grup de dansatori ai comunităţii elene din Constanţa, îmbrăcaţi în port popular, a conferit un plus de dinamism cultural întâlnirii.