Constanţa şi litoralul vor „înghiţi”, în 2012, cu 52% mai mulţi MW

Consumul de electricitate din România va creşte, pînă în 2017, cu 33% faţă de anul 2008, de la 54,27 TWh la 72,05 TWh, potrivit estimărilor Transelectrica (TEL), iar cererea clienţilor din Bucureşti ar urma să se majoreze de peste două ori. \"Enel Distribuţie Muntenia Sud prognozează o creştere faţă de 2006 de 87% în 2012 şi 115% în 2017\", se arată într-un plan de perspectivă al reţelei de transport al energiei electrice pentru perioada 2008-2012, elaborat de Transelectrica. Compania menţionează că Enel, care alimentează cu electricitate Capitala, nu a solicitat o creştere a capacităţii de transport pentru alimentarea zonei. Documentul prezintă şi date orientative pentru anul 2017. Pentru anul 2010 documentul anticipează un consum net de energie electrică de 59,5 TWh. De asemea, în 2012 este estimat un consum de 62,53 TWh, în 2014 - 66,12 TWh, iar în 2016 - 70,1 TWh. Sursa citată arată că în mai multe centre urbane, precum Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa şi Tulcea a fost avută în vedere creşterea accentuată a consumului de energie, peste ritmul mediu la nivel naţional. Anterior anului 2008, consumul de energie estimat de autorităţi avea o rată anuală de creştere de 2-3%. Astfel, în zona Constanţa şi litoralul Mării Negre se prognozează o creştere de 52% în 2012 faţă de 2006 şi de 85% în 2017. În Bucureşti consumul a înregistrat majorări de 8% în 2006 faţă de anul 2005 şi de 18% în 2007 comparativ cu 2006. Estimările de consum au fost influenţate însă de criza economică, apărînd astfel un element suplimentar de incertitudine, dar compania arată că efectele crizei ar putea fi reduse în perioada 2012-2017. \"Este însă posibil ca efectele crizei să se estompeze pe orizontul de timp 2012- 2017, astfel ca evaluările viitoare să conducă la concluzii apropiate de cele prezentate în plan\", potrivit sursei citate. Transelectrica elaboreză la fiecare doi ani un plan de perspectivă pentru următorii zece ani, luînd în considerare dezvoltarea reţelelor electrice şi evoluţia sistemului energetic naţional, astfel încît să fie asigurat consumul de energie electrică în condiţii de siguranţă şi de eficienţă economică şi energetică. Totodată, zonele Oltenia, Muntenia Nord, Dobrogea şi Muntenia Sud sînt estimate să aibă cele mai mari creşteri ale consumului de energie, în perioada 2008-2017. Capacitatea instalată totală a centralelor electrice (care inclue şi unităţile retrase din exploatare pentru reabilitare, conservare sau casare) era la finele anului 2007 de 20.380 MW, din care 32% în hidrocentrale, 7% în centrala nuclearelectrică de la Cernavodă şi 61% în termocentrale. Puterea maximă disponibilă netă, care nu ia în calcul reducerile permanente de putere şi nici consumul propriu tehnologic al unităţilor, era în 2007 de 16.160 MW. Totodată, tarifele pentru transportul energiei, serviciile de sistem şi de administrare a pieţei de energie sînt previzionate să crească. În cazul transportului electricităţii, tariful se situează în acest an la 15,94 lei/MWh şi ar putea ajunge anul viitor la 16,5 lei/MWh, pentru ca în 2017 să atingă nivelul de 19,54 lei/MWh. \"Tarifele de transport nu vor creşte de la un an la altul cu mai mult de 7% în termeni reali. În cazul în care rata inflaţiei depăşeşte 5% trimestrial, Transelectrica poate cere trimestrial creşteri ale tarifului\", menţionează documentul citat. Tariful pentru serviciile de sistem ar putea ajunge anul viitor la 19,01 lei/MWh, faţă de nivelul de 18,37 lei/MWh în acest an, urmînd ca în 2017 să ajungă la 22,51 lei/MWh. De asemenea, tariful pentru servicii de sistem funcţionale, de 0,85 lei/MWh, va creşte în 2010 la 0,88 lei/MWh şi va atinge în 2017 nivelul de 1,05 lei/MWh. Pentru serviciul de administrare a pieţei tariful va urca anul viitor la 0,25 lei/MWh, de la 0,24 lei/MWh în acest an, iar în 2017 va creşte pînă la 0,29 lei/MWh.