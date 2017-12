Constanţa, singurul oraş mare cu taxe nemajorate

ŞI BUCUREŞTIUL A INDEXAT Se pare că subiectul taxelor şi impozitelor locale încă nu s-a epuizat în unele dintre marile oraşe ale ţării. În lumina noilor directive şi hotărâri ale guvernanţilor, în multe dintre localităţile ţării, primarii s-au răzgândit şi au decis să indexeze taxele şi impozitele locale. Nu că şi-ar fi dorit să facă acest lucru, însă au fost nevoiţi. Altfel nu s-ar fi încadrat în prevederile noii Ordonanţe de urgenţă care prevede că primăriile care au arierate (adică datorii mai vechi de 90 de zile) şi cele care nu echilibrează balanţa dintre venituri şi cheltuieli, adică îşi afectează astfel veniturile proprii, nu pot menţine taxele şi impozitele locale la nivelul celor din 2012. Prin urmare, după ce mai multe oraşe mari din ţară au decis să indexeze obligaţiile către bugetele locale pentru a se încadra în prevederile noii ordonanţe, marţi, primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a decis să facă acelaşi lucru. Aşa se face că municipiul Constanţa rămâne singurul oraş mare din ţară care menţine taxele şi impozitele la nivelul celor din 2012. Face excepţie de la această regulă taxa de habitat, care, după cum am mai spus şi în ediţiile anterioare, nu a fost majorată, ci doar s-a eliminat în trepte subvenţia acordată de Primărie.

CONDIŢII ÎNDEPLINITE Directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, Virginia Uzun, ne-a explicat şi care ar fi fost urmările în cazul în care nu ar fi fost îndeplinite cele două condiţii cumulativ. „Primăria Constanţa este una dintre puţinele administraţii locale care nu are datorii mai vechi de 90 de zile. Acest lucru ne-a permis să menţinem obligaţiile la nivelul din 2012“, a declarat Uzun. În plus, ea a explicat că dacă administraţia locală ar fi avut datorii ar fi trebuit să ridice şi subvenţia de la taxa de habitat şi ar fi trebuit să şi indexeze obligaţiile către bugetul local. Altfel nu s-ar fi încadrat în prevederile legale. „Ar fi rezultat că avem cheltuieli mai mari decât venituri şi nu ne-ar fi permis legea să avem aşa ceva“, a mai spus Uzun. Întrebată cum ar fi fost posibil, mai ales că anul trecut nu a existat această problemă, directorul SPIT a răspuns: „2012 a fost un an destul de greu, în care cursul euro a tot crescut. Asta ca să nu mai vorbim de inflaţie. În plus, Primăria a tot făcut investiţii pentru care a trebuit să asigure cofinanţarea, iar după finalizarea lucrărilor clădirile trebuie întreţinute (spre exemplu parcarea de la Spitalul Judeţean). Toate acestea costă şi, de aceea, de la un an la altul balanţa dintre cheltuieli şi venituri se modifică“. Însă, în ciuda intemperiilor financiare, Primăria Constanţa rămâne singurul oraş mare în care taxele şi impozitele au rămas la fel ca în 2012.