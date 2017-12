Constanţa, sub asediul ploilor

Precipitaţiile abundente au început să-şi facă de cap şi la malul mării, după ce zone întregi din ţară au fost afectate de ruperile masive de nori din ultimele zile. Meteorologii au anunţat că, deocamdată, pe litoral nu s-au înregistrat precipitaţii prea abundente, însă în următoarele zile este posibil să cadă cantităţi mai mari de precipitaţii. „Conform prognozelor, pentru zona Dobrogei, toată săptămâna va fi o vreme instabilă, iar cantităţile de precipitaţii vor fi în crescendo”, a declarat meteorologul de serviciu de la Centrul de Meteorologie Regional Dobrogea Constanţa. În plus, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Ion Sandu, a declarat că, mâine, în zona litoralului, pot cădea cantităţi mari de precipitaţii. Ploile abundente din ţară au umflat şi Dunărea, iar localităţile din apropiere, expuse riscului de inundaţii, sunt controlate permanent de autorităţi. Potrivit unei noi avertizări emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, sectoarele Calafat - Zimnicea (aferente judeţelor Dolj, Olt, Teleorman) şi Hârşova-Galaţi (aferente judeţelor Constanţa, Brăila şi Galaţi) ale Dunării vor fi, până luni, 28 iunie, ora 16.00, sub o avertizare de cod portocaliu. Şi reprezentanţii RAJA Constanţa s-au pregătit pentru a face faţă precipitaţiilor anunţate de specialişti. „Au fost constituite echipe specializate de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare. În plus, pentru a interveni cu promptitudine, echipele societăţii vor asigura permanenţa în toată această perioadă”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea. Ea a precizat că, în cursul zilei de ieri, la dispeceratul societăţii au sosit 23 de reclamaţii din partea abonaţilor din cartierele constănţene Palas, Tomis Nord, Poarta 6, dar şi din zona centrală (străzile Venus şi b-dul Ferdinand) şi zona stadionului. Cele mai multe intervenţii au vizat deblocarea grătarelor pluviale stradale de diverse mizerii şi resturi menajere, antrenate de apele pluviale în căminele de canalizare. „Facem un apel către toţi abonaţii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numărul de telefon: 0241.66.44.44”, a adăugat Irina Oprea.

M. DRAGOMIR, A. JITARU