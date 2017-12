Constanța va avea un sfat al bătrânilor!

09:57:59 / 10 Septembrie 2016

BATRANETE HAINE GRELE ?

Primari ideali nu exista si nici nu vor exista , cum nu vor exista nici cetateni ideali . Primarul Fagadau inceara ca schimbe , sa faca ceva . Nu trebuie lasat . Sa ne batem joc si sa ridiculizam orice fel de intentie , de initiative . Sa ne ingrijoreze faptul ca exista oameni c are considera ca batranii ar trebui daca nu exterminate , cel putin lasati total in voia soartei , Ideea unui sfat al batranilor nu este rea . Dar de ce sa sa se treaca la realizarea ei dupa vreo doi ani si nu acum ? Sa se infiinteze la primarie un birou , cu un singur functionar cu experienta si aplicatie , care sa primeasca propunerile scrise ale varstnicilor care simt chemarea pentru realizarea ac estei initiative . Pensionarii care vor face cele mai bune propuneri , programe etc sa fie selectati si sa formeze consiliul dorit de primar . Asta pentru inceput . Exista in Constanta niste cluburi ale pensionarilor . Ar trebui sa fie depolitizate si pa langa jocul de table si sah sa se initieze o serie de scurte prelegeri pe teme cetatenesti care sa devina motive de actiune in zonele din care fac parte pensionarii . Propunem dlui primar sa organizaze o intalnire cu pensionarii la Casa de Cultura la care , sa fie prezentate cele mai utile propuneri cetatenesti , de catre autorii lor , propuneri selectate de personae competente din primarie . Mai exista o varianta . Sa nu se faca nimic . Asteeptam parerea dv dle primar , ca fiind prima dovada ca cititi comentariile , si bune si mai putin bune referitoare pe tema situatiei pensionarilor si a doleantelor lor .