Constanța va împrumuta 20 DE MILIOANE DE EURO. Ce va face cu ei!

08:33:02 / 29 Septembrie 2017

Luminite

Primarul imreuna cu Consiliul Local vor achizitiona beculete de cel putin 1 mil de euro pentru Sarbatorile de Iarna. In plus vor mai face niste baraci pentru "asistatii sociali" pentru a-si mari masa de manevra. La atata ii duce capul in contextul in care orasul are o infrastructura precara ( in primul rand energetica si apoi cea de transport). Oricum Constanta este un oras fara maturatori pe strazi si trotuare si fara muncitori la spatii verzi. Alo , " opozitia" , se aude?