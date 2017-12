Constanţa va pedala, în 3 mai, pe malul mării

09:00:08 / 28 Februarie 2014

Teoria e buna, practica ne omoara

Traseu pentru biciclete de numai 4 km? Ii parcurgi pe jos in 30 min si, adevarat, in alte orase au inceput sa stranga cainii, nu si in Constanta! Si care peisaj fantastic, cladiri in ruina sau faleze neamenajate?