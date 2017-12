Constănţean condamnat pentru trafic de influenţă, disculpat de adevăratul făptaş

Tribunalul Constanţa a judecat, ieri, cererea de revizuire a dosarului lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, de 24 ani, din Constanţa, condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. Tînărul a formulat cererea la DNA Constanţa, care a înaintat-o instanţei pentru soluţionare. Zvîrcolescu le-a spus procurorilor că nu el este vinovat, ci un alt individ, pe nume Valeriu Florin Dumitraş, care l-a terorizat atît pe el, cît şi pe familia lui. Ca să îşi susţină spusele, tînărul l-a chemat pe Dumitraş în faţa instanţei. Acesta s-a prezentat şi a declarat că nu Zvîrcolescu a făcut trafic de influenţă, ci el. „Eu eram intermediarul lui Zvîrcolescu cu funcţionarul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) pentru a face demersuri în legătură cu cazul Bulgaria, ca să se primească despăgubirile mai repede. Din acestă afacere, Zvîrcolescu îmi dădea un procent de 20-25% din suma restituită, în funcţie de client”, a declarat Dumitraş. El a adăugat că i-a împrumutat lui Zvîrcolescu 20.000 de euro şi, pentru că nu i-a restituit la timp, s-a gîndit să îl pună să muncească pentru el. „Am avut o înţelegere cu Sorin ăsta, dar niciodată nu i-am spus cine este funcţionarul ce mă ajuta în cazurile Bulgaria. Cred că dacă ştia numele acestuia, îl dădea şi pe el de gol şi îl aducea în faţa instanţei. Cum nu voia să îmi dea banii înapoi, am fost nevoit să îl bat de mai multe ori, uneori mai grav, alteori mai puţin grav, pentru că îşi bătea joc de mine. Speram să îl sperii şi astfel să îmi recuperez cei 20.000 de euro. Că luasem şi eu o parte din banii ăştia de la cămătari şi eram stresat, la rîndul meu, să îi returnez. Am pus şi alte persoane să îl sperie, am fost şi la el acasă cu cîţiva băieţi, dar a chemat Poliţia şi am renunţat atunci la bătaie!”, a adăugat Dumitraş. Din declaraţia lui a reieşit că Zvîrcolescu făcea tot ce îi cerea. „Nu putea nici telefonul mobil să îl folosească deoarece îl ţineam eu şi îi urmăream toate convorbirile. În această combinaţie, Zvîrcolescu nu putea realiza singur anumite operaţiuni fără ca eu să ştiu”, a spus martorul. Dumitraş a afirmat că a ştiut despre procesul lui Zvîrcolescu, dar nu a venit niciodată să dea declaraţie întrucît nu a crezut că se va ajunge la o condamnare cu închisoare.

Sluga cămătarului

La întrebarea avocatului dacă Zvîrcolescu a vrut să iasă din afacere, martorul a răspuns că este adevărat, dar nu l-a lăsat să renunţe şi i-a tras o bătaie ca să se înveţe minte. „Părinţii lui mi-au oferit sume mici de bani în contul datoriei fiului lor, dar eu nu voiam cîte 200 de euro, măcar dacă îmi dădeau şi ei 5.000 de euro, alta era treaba!”, a încheiat Dumitraş. Avocatul lui Zvîrcolescu a cerut instanţei admiterea revizuirii, avînd în vedere declaraţia martorului, şi a susţinut că acesta a transformat în şantaj un împrumut cămătăresc. „Dumitraş i-a zis că va lucra pentru el pînă îi va returna cei 20.000 de euro, însă martorul percepea întîi dobînzile şi astfel suma împrumutată rămînea neschimbată. În acest context Zvîrcolescu a vrut să renunţe...”, a pledat avocatul Cătălin Dancu. Instanţa se va pronunţa pe 17 iulie.

Reamintim că, pe 29 noiembrie 2006, Zvîrcolescu a fost prins în flagrant pe terasa restaurantului „New Safari”, din Constanţa, în timp ce primea suma de 300 de milioane de lei vechi de la o bătrînă ce fusese strămutată din Bulgaria. Tînărul, administrator la o societate comercială, a încercat să obţină banii cu promisiuni false. El a minţit-o pe Elena Bododel, că o poate ajuta într-o problemă, dar a cerut în schimbul favorului sume mari de bani. Flagrantul a fost organizat după ce nepotul bătrînei l-a denunţat pe Zvîrcolescu. Conform procurorilor DNA, femeia, a cărei familie fusese strămutată din Bulgaria, trebuie să primească, potrivit Legii 9/1998, despăgubiri de la Statul Român în valoare de peste 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată încă din anul 1999 însă, cum acest gen de demersuri se desfăşoară lent, a fost aprobată abia în iunie 2006. Femeia ar fi trebuit să mai aştepte încă destul timp pînă să primească despăgubirile, în două tranşe. Nepotul femeii a aflat că Sorin Bogdan Zvîrcolescu ar avea relaţii la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi că ar fi ajutat pe altcineva cu o problemă similară, aşa că a apelat la el. Cei doi s-au înţeles ca, din valoarea primei tranşe, Zvîrcolescu să primească 40%, iar din a doua, 60%. După cinci zile de la data la care i-a dat toate actele necesare, femeia a primit 775 milioane lei vechi, respectiv prima tranşă. Nemulţumiţi că vor trebui să-i dea lui Zvîrcolescu 300 milioane lei vechi, oamenii i-au sesizat pe procurorii anicorupţie. În plus, observînd că nepotul bătrînei nu prea mai are de gînd să-i dea banii promişi, Zvîrcolescu începuse să-i ameninţe că le va da foc la casă, la maşină sau chiar că-i va omorî. În urma denunţului formulat, Zvîrcolescu a fost prins în flagrant şi trimis în judecată.