Constănţean înşelat de o casă de schimb valutar

Există o zicală care spune că, dacă ceva pare prea frumos pentru a fi adevărat, atunci probabil că nici nu este adevărat. De acest lucru s-a convins, pe pielea lui, Constantin Leu, din municipiul Constanţa. Bărbatul a apelat la un punct de schimb valutar aparţinînd SC Grand Exchange House SRL, cu scopul de a schimba 100 de dolari. „În exterior, lîngă uşă, este afişat un panou pe care sînt înscrise nişte preţuri, mai mari, iar în interiorul casei de schimb valutar, sub fereastra ghişeului, mai ferit de privirile oamenilor, este afişat un alt panou, pe care sînt trecute nişte preţuri mai mici”, a declarat Constantin Leu. Pe primul panou, expus la loc vizibil, sînt trecute tarifele practicate pentru monede (care sînt mai mari), iar pe panoul din interiorul casei de schimb valutar sînt trecute tarifele practicate pentru bancnote. Neştiind acest amănunt, cei mai mulţi consumatori aleg să schimbe aici, atraşi de preţul favorabil expus la intrare (2,97 lei pentru un dolar pentru monede, faţă de 2,297 lei pentru un dolar, pentru bancnote). Deşi, înainte de a-i înmîna banii, casierul ghişeului i-a dat lui Constantin Leu buletinul de schimb valutar, pe care era trecută suma pe care urma s-o primească, constănţeanul nu a citit cu atenţie înainte de a semna. Abia după ce i-au fost număraţi banii, şi-a dat seama că ceva este în neregulă. Din păcate, era prea tîrziu. „Prin semnarea acestui document, declar că am fost informat în scris asupra cursului de schimb şi a sumei ce urmează să o încasez”, această frază este scrisă pe buletinul de schimb valutar, imediat sub suma tranzacţionată, cursul de schimb şi suma primită. „Problema cu casele de schimb valutar este că păgubiţii se uită greşit, iar funcţionarii nu fac nimic pentru a îi lămuri. E ca şi cum abia aşteaptă ca cineva să se păcălească”, a declarat directorul coordonator al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Dionisie Culeţu. El a precizat că se lucrează la modificarea ordinului privind afişajul caselor de schimb valutar, în aşa fel încît să nu mai lase loc de interpretări. Astfel, va fi un singur panou, valutele vor fi trecute într-o anumită ordine şi, cel mai important, comisionul va face parte din cursul de schimb valutar, în aşa fel încît, preţul afişat pe panou să fie cel practicat la finalul tranzacţiei. „Joi, vom avea o întrunire cu reprezentanţii societăţilor de schimb valutar. Le vom aduce în vedere respectarea legislaţiei în vigoare. În caz contrar, se va ajunge pînă la închiderea punctelor de lucru”, a declarat Dionisie Culeţu. În ultimele trei luni, la sediul CJPC, au sosit aproximativ 30 de reclamaţii împotriva caselor de schimb valutar pe lună. Cu toate acestea, oamenii continuă să fie neatenţi şi să se lase înşelaţi. „Fac apel către toţi consumatorii să se uite cu foarte multă atenţie atunci cînd semnează buletinul de schimb valutar. De asemenea, trebuie să aibă grijă unde schimbă valuta”, a adăugat directorul coordonator al CJPC.