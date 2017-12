Constănţean, printre primii cinci cei mai deştepţi tineri ai lumii!

Copiii valoroşi ai Constanţei se întorc de fiecare dată cu premii de la competiţiile organizate la nivel naţional şi internaţional. În fiecare an, ei dovedesc că România are cu ce se mândri la capitolul performanţă. Printre copiii merituoşi se numără şi Sebastian Grigore Bucur, elev în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de Informatică. El a obţinut premiul întâi şi medalia de aur la etapa internaţională a Concursului Internaţional de proiecte informatice InfoMatrix, secţiunea Artă Computerizată, care s-a desfăşurat în perioada 8 - 11 mai, la Bucureşti. Sebastian s-a folosit de mai multe programe informatice (MAYA, Madbox, Photoshop, Garageband şi After Effects) şi a creat o poveste de cinci minute printr-o animaţie 3D. Personajul poveştii este un băieţel care găseşte un ou. De curiozitate îl ia acasă, îl deschide şi asta transformă lumea într-un univers paralel guvernat de bine şi rău. În şase minute, elevul a reuşit să transmită mesajul său. „Mi-a luat şapte luni să realizez filmuleţul 3D. În fiecare zi am lucrat cam o oră şi jumătate, pentru că am avut şi cursuri”, a spus Sebastian. Pentru el este al doilea an la rând când ia premiul întâi la InfoMatrix. Şi alţi doi colegi ai săi de la Liceul Internaţional de Informatică se mândresc cu două premii importante obţinute peste hotare. Dragoş Mihai Şerban, elev în clasa a X-a, a luat locul III şi medalia de bronz la concursul de proiecte informatice E-Biko, derulat în perioada 10 - 11 mai, în Ankara, Turcia, iar Nicolae Adrian Dănuţ, în clasa a XII-a, a câştigat locul III şi medalia de bronz la concursul internaţional „I-Sweeep” derulat în perioada 30 aprilie - 5 mai, în Houston, SUA.

MENŢIUNE LA OLIMPIADA DE FIZICĂ A ASIEI Un alt succes răsunător l-a avut şi constănţeanul Ioan Ignat, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB). El s-a întors acasă cu locul cinci şi o menţiune specială după ce a participat la Olimpiada de Fizică a Asiei, ce s-a desfăşurat între 11 şi 18 mai, în Singapore. Directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, a declarat că, în fiecare an, Ioan a participat la competiţiile de fizică şi de ştiinţe de peste hotare şi a obţinut premii importante. „Premiul este foarte important pentru Ioan. Din cele 20 de milioane de români, să se găsească un tânăr din Constanţa care să ia premiu la o competiţie organizată în Asia, unde populaţia este cu mult peste a României şi concurenţa este foarte mare, este dovada că se poate. Ioan face parte din primii cinci cei mai deştepţi tineri ai lumii”, a declarat Nicoară. La prima participare la Olimpiada de Fizică a Asiei, ţara noastră a obţinut şi trei medalii de argint şi încă o menţiune specială.

Pe locul V în lume!

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au anunţat că participarea României reprezintă o premieră, invitaţia adresată ţării noastre fiind o recunoaştere a prestigiului dobândit de olimpicii români prin performanţele reuşite de-a lungul anilor la Olimpiada Internaţională de Fizică, în urma cărora ţara noastră ocupă locul I în Europa şi se clasează printre primele cinci în lume.