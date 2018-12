Constănţeanca Antoanela Manac, cea mai titrată sportivă a triatlonului românesc

Federația Română de Triatlon a organizat Gala Triatlonului Românesc 2018, sportiva anului fiind desemnată Antoanela Manac, de la Atena Sport Club din Constanţa. „Pe departe cea mai titrată sportivă a triatlonului românesc, cu o evoluţie foarte bună în circuitul internaţional şi cu şanse reale de calificare la Jocurile Olimpice, campioană europeană la Aquathlon U23 şi argint la Europenele de Cross Triathlon”, se menţionează pe site-ul federaţiei de specialitate, frti.ro. Antoanela Manac a mai obţinut în acest an şi medalia de bronz la Campionatele Europene de Aquathlon - secțiunea Elite şi la Cupa Africii. De asemenea, premiul “Clubul Sportiv al Anului” a revenit Trident Triathlon Team din Constanţa.

Celelalte premii - Premiul “Multisport 2018”: Robert Tămirjan (Politehnica Cluj) - triplu medaliat cu aur în 2018, la categoria paratriathlon: campion mondial de Wintertriathlon şi Cross Triathlon, campion european la Wintertriathlon.

Premiul “Juniorul Anului 2018”: Erick Rogoz - Top 10 în clasamentul european de juniori şi Rebeca Pojar - campioană naţională la Triathlon, Aquathlon si Supersprint - ambii de la Politehnica Cluj.

Premiul “YouthTri 2018” - câştigătorii circuitului naţional de cadeţi: Delia Dudău şi Albert Stratulat (Danube Swim Galaţi).

Premiul “Antrenorul Anului 2018”: Gabriel Constantinescu (Danube Swim Galaţi).

Premiul “Arbitrul Anului”: Adina Duşa - Head Referee la Campionatele Mondiale de Wintertriathlon, As Technical Delegate la Campionatul European de Wintertriathlon Italia, Head Referee la Cupa Europeană de Juniori de la Tulcea, FRTRI Team Leader Trichallenge Mamaia.

Premiul “Fair Play - Vasile Roatiş”: Laurenţiu Radu.

Premiul “Ironman 2018 - Michelle Grassi”: Daniela Lavinia Torok (Tibiscus Triathlon) şi Andrei Dudu Dan (Seven Sport Club) - premiul lansat de compania Enel în memoria fostului Manager General, Michelle Grassi, fost triatlet - ironman, cel care a iniţiat colaborarea ENEL - FRTRI acum doi ani. Premiul constă şi din câte o bursă de 1.000 de euro pentru cei doi, care au reuşit să obţină cei mai buni timpi pe distanţa de Ironman dintre sportivii români.

Bilanțul triatlonului românesc în 2018 cuprinde 13 medalii la Campionatele Mondiale și Europene.

„După ce am investit în a aduce România pe harta mondială a triatlonului, anul acesta am fost gazda unui Campionat Mondial, și 2019 va aduce în țară două Campionate Europene. Suntem mândri să vedem și rezultate frumoase, concretizate în medalii, cu precădere la categoriile U23, cadeți și juniori, lucru ce arată că unul dintre cele mai tinere sporturi din țară are un viitor promițător”, a declarat, Peter Klosz, președintele Federației Române de Triatlon.