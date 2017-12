Constănţeanca Cristina Bujin, vicecampioană europeană la triplusalt

Calificată cu cea mai bună performanţă în finala probei de triplusalt de la Campionatele Europene de tineret la atletism, găzduite de Kaunas, în Lituania, Cristina Bujin (sportivă cu dublă legitimare CS Farul - Dinamo Bucureşti), a făcut un concurs excelent în proba de triplusalt, cucerind medalia de argint. Constănţeanca a pornit în forţă, reuşind o săritură bună, 13,89 m, din prima încercare. Principala contracandidată, Paraskevi Papahristou (Grecia), a surprins însă cu o săritură mult peste medie, 13,34 m, care reprezintă cea mai bună performanţă din carieră. Pornită în urmărirea grecoaicei, sportiva pregătită de Luminiţa Dragomir a bifat încă două sărituri bune, 14,13 m şi 13,99 m, iar ultima încercare a adus marile emoţii. Sportiva din oraşul de la ţărmul mării a fost la un pas să răstoarne ierarhia, sărind 14,26 m, cea mai bună performanţă din carieră, depăşindu-şi cu 12 cm precedentul record personal. Chiar şi aşa, Cristina Bujin a rămas pe locul secund, trebuind să se mulţumească doar cu postura de vicecampioană europeană de tineret. “A fost bine, dar se putea şi mai bine. Oricum, este o medalie importantă pe care mi-o doream foarte mult. Am dovedit că mi-am revenit după o perioadă grea. Vreau să dedic această medalie fratelui meu, Claudiu”, a spus proaspăta medaliată. Fratele său, Claudiu, şi el fost atlet, a decedat în luna martie a acestui an din cauza unui cancer la glanda timus. “Ne doream din tot sufletul această medalie. După o mare supărare, vine şi o mare bucurie. Cristina a muncit mult şi a avut o perioadă în care a întrerupt antrenamentele, dar în cele din urmă am reuşit să trecem peste greutăţi şi să mergem mai departe. A avut tot timpul alături de ea oameni minunaţi şi îi mulţumim lui Dumnezeu că şi-a revenit. Este prima medalie la acest nivel”, a spus mama sportivei, Cornelia Bujin. “Am trecut prin mari emoţii, dar Cristina a reuşit sărituri foarte bune. Grecoaica a avut noroc, pentru că a avut vîntul din spate la prima încercare, dar sîntem mulţumite de medalia obţinută”, a adăugat antrenoarea Lenuţa Dragomir. “Este o medalie deosebită, realizată cu un record personal şi după şocul provocat de pierderea fratelui. A dovedit că are tărie. Şi-a revenit şi vreau să transmit felicitări sportivei, părinţilor şi antrenoarei”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul.

Din păcate, cealaltă sportivă constănţeană calificată într-o finală, Anamaria Greceanu, nu a reuşit să se apropie de podium în proba de 20 km marş. Medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale de junioare I, desfăşurate la Beijing, anul trecut, în proba de 10 km marş, Greceanu a încheiat cursa de vineri doar pe locul 9, fiind cronometrată cu timpul de o oră, 38 de minute şi 20 secunde. Ultimul constănţean prezent în competiţie, Adrian Dăianu (dublă legitimare CS Farul - Dinamo Bucureşti), va intra sîmbătă dimineaţă în concurs, participînd în calificările probei de triplusalt.