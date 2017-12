Constănţeanca Diana Antonică a câştigat trofeul „Dan Spătaru”

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru” s-a desfăşurat, în weekend, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Gigorescu” din Medgidia. În acest an au participat 22 de tineri concurenţi din România şi din alte ţări europene, dar şi din Asia, primii 11 concurenţi evoluând în seara de vineri, atunci când au susţinut recitaluri Fuego, Silvia Dumitrescu şi Lora. Ceilalţi 11 interpreţi au evoluat în concurs sâmbătă, atunci când au concertat Stela Enache şi Pavel Stratan. Gala laureaţilor a avut loc ieri seară, când o constănţeancă de 20 de ani, Diana Antonică, a primit trofeul mult-râvnit.

TROFEUL RĂMÂNE LA MARE În cadrul galei de ieri seară, juriul a premiat câţiva dintre tinerii talentaţi ai acestei ediţii şi a păstrat trofeul la mare, oferindu-l solistei Diana Antonică, de 20 de ani, din Constanţa. Diana a evoluat în cea de-a doua seară de concurs, la fel ca şi următorii doi premianţi din ierarhie. Astfel, locul I a fost adjudecat de un alt constănţean, Selatin Kiazim, în vârstă de 17 ani. Toţi concurenţii au avut de interpretat câte o piesă din repertoriul lui Dan Spătaru, precum şi una la alegere, iar Selatin a ales şlagărul „Chitara mea”, fiind aplaudat frenetic de publicul numeros. „Reacţia publicului a fost extraordinară şi m-a impresionat. Au fost concurenţi buni, cu voci puternice, am încercat şi eu să stau cât mai mult în vârf. Toate piesele lui Dan Spătaru sunt minunate, însă am ales piesa „Chitara mea” pentru că am considerat că se potriveşte cu timbrul meu vocal”, a declarat, sâmbătă, Selatin Kiazim.

SURPRIZĂ DIN VIETNAM Tot în seara de sâmbătă, ultimul concurent care a evoluat în concurs a fost vietnamezul Nguyen Van Hung, cel care şi-a adjudecat locul al II-lea. Asiaticul a reprezentat nu doar pata de culoare a concursului, ci şi o surpriză de proporţii care a fascinat publicul. El a interpretat, într-o română impecabilă, piesa „Noapte bună, Bucureşti” şi a stârnit ropote de aplauze şi uimire totală în sală. „Am 31 de ani, sunt pentru prima dată în România şi mă simt excelent aici. Vin dintr-un orăşel de lângă capitala Hanoi şi mă bucur pentru căldura arătată de public, în ciuda frigului de aici. Mi-a luat două luni să învăţ piesa, dar m-a ajutat faptul că româna seamănă cu limba italiană, de care sunt pasionat. Am avut emoţii foarte mari să nu uit cuvintele... am avut senzaţia că o să cad pe scenă, de emoţie. Am ales piesa „Noapte bună, Bucureşti” dintr-o listă de mai multe cântece, mi-a plăcut cum sună şi mi-a plăcut traducerea versurilor. Abia aştept să fac un tur de Bucureşti. Ştiu că Dan Spătaru este foarte popular şi iubit, muzica lui sună foarte bine şi acum”, a declarat vietnamezul.

Locul al III-lea din concurs a fost adjudecat de Andrei Ciobanu din Bucureşti, dar au fost acordate şi premii speciale. Locul al IV-lea şi premiul organizatorilor au fost acordate Robertei Oru din Italia, iar locul al V-lea şi premiul Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR) au revenit tot unei italience, Alessandra Bene. Premiul de Popularitate a fost adjudecat de Ioana Gherghina din Bucureşti, premiul special „Jolt Kerestely” a fost acordat bucureştencei Cristina Alexandra Şipoş, iar premiul special „Cornel Fugaru” i-a revenit Iuliei Manolache, din Bârlad.

Comisia de jurizare a fost alcătuită din: dirijorul Voicu Enăchescu (preşedinte), realizatorii de radio Titus Andrei şi Ionuţ Dulgheriu, textierele Mirela Fugaru şi Andreea Andrei, fosta soţie a artistului, Sida Spătaru, solistul moldovean Pasha Parfeni, consilierul local Daniela Daniel, compozitorul Jolt Kerestely, solista Alina Sorescu-Ciucu şi secretarul general al ANCCSR, Ioan Cristea. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Medgidia, precum şi de ANCCSR, prin Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, fiind un proiect cultural finanţat, pentru a treia oară consecutiv, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.