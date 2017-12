Constănţeanca Eliza Samara, campioană europeană la tenis de masă

Valoarea tenisului de masă românesc a cunoscut la Suttgart cea mai importantă confirmare, Elizabeta Samara şi Daniela Dodean făcîndu-o uitată pe Mihaela Steff, care, în 2005, aducea ultima medalie de aur pentru România în proba de dublu în cadrul unui Campionat European. Deşi au ratat neaşteptat un loc pe podium în proba pe echipe, elevele antrenorului constănţean Viorel Filimon au făcut uitat acel eşec şi au urcat, ieri, pe prima treaptă a podiumului la dublu feminin, după victoria categorică, scor 4-0 (11-7, 11-7, 13-11, 11-4), obţinută în faţa perechii Nikoleta Stefanova / Wenling Tan (Italia). Samara şi Dodean au dominat categoric întîlnirea cu medaliatele cu argint în proba de dublu la ediţia anterioară, desfăşurată la St. Petersburg. Singurul moment dificil pentru românce s-a petrecut în cel al treilea set, cînd italiencele au avut minge de set, la 10-11. „Nu a fost atît de uşor pe cît a părut. Fiecare punct a fost greu cîştigat. La 3-0 pentru noi i-am spus Danei că trebuie să cîştigăm neapărat setul patru. Stefanova şi Tan au reuşit în semifinale să se impună după ce au fost conduse. Le-au eliminat pe germancele Zhenqi Barthel şi Kristin Silbereisen, după ce au fost conduse cu 3-0. Ştiam că trebuie să cîştigăm primele patru seturi pentru a nu le da ocazia să întoarcă meciul. M-am temut cînd au preluat conducerea în setul al treilea”, a spus Eliza Samara, care se află la primul titlu european la senioare, după ce la junioare este triplă campioană europeană. „Este un titlu foarte important pentru mine. Îmi dă speranţe. Am fost terminată după ratarea de la echipe. M-a afectat şi în proba de simplu. Îmi era frică să dau în minge. M-am mobilizat la dublu şi am reuşit să cîştig cea mai importantă medalie a carierei”, a explicat Samara. Sîmbătă, în semifinale, Samara şi Dodean au trecut, cu 4-2, de Ruta Paskauskiene / Oksana Fadeeva (Lituania / Rusia), însă nici această partidă nu a fost lipsită de emoţii. „În sferturi şi semifinale am îmbătrînit cu cinci ani. A fost mult mai uşor în finală, pentru că fetele au respectat indicaţiile. Rămîn însă în continuare cu dezamăgirea că la echipe am avut o medalie la îndemînă. Am totuşi speranţa că data viitoare vom fi mai tari şi vom cîştiga”, a spus antrenorul federal Viorel Filimon. Medalia de aur obţinută de Eliza Samara şi Dana Dodean este cea de-a doua a României cucerită în cadrul Campionatului European de la Stuttgart, după cea de bronz cîştigată de echipa de seniori (Adrian Crişan, Adrian Dodean şi constănţenii Andrei Filimon şi Constantin Cioti).