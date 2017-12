Constănţeanca Miruna Tudor, surpriza plăcută la Juniors Cup

A 19-a ediţie a turneului internaţional de tenis Juniors Cup Mamaia IDU 2012 a continuat ieri cu partidele din sferturile de finală, atât în probele de simplu, cât şi la dublu. În competiţia feminină, constănţeanca Miruna Tudor, favorită nr. 6, a pătruns, în premieră, în semifinalele turneului, după un succes în trei seturi în duelul cu favorita nr. 4, Ioana Gună. „Pentru mine este un turneu extraordinar până acum. Eu am 14 ani, acest turneu este pentru jucătoare de 16 ani şi este pentru prima oară când reuşesc să ajung în semifinale. Sunt foarte fericită că am ajuns până aici. În sferturile de finală am învins campioana naţională la categoria 14 ani şi sunt cu atât mai fericită că m-am calificat în semifinale. A fost greu, pentru că m-am confruntat şi cu unele probleme musculare în acest meci“, a declarat Miruna Tudor după victoria din sferturi. Tânăra constănţeancă speră să calce pe urmele Simonei Halep sau Monicăi Niculescu, două dintre jucătoarele care au participat cu succes în trecut la turneul găzduit de Tenis Club Idu din Mamaia. „Este visul oricărui copil care îşi doreşte, munceşte şi face orice sacrificii“, a mai spus sportiva legitimată la LPS “Nicolae Rotaru”.

Rezultatele partidelor din sferturile de finală - feminin: Ivaşcu (favorită nr. 1) - Popescu 7-6, 6-1, Roşca (nr. 3) - Niţu 6-1, 6-2, Tudor (Constanţa, 6) - Gună (favorită nr. 4) 6-2, 4-6, 6-2 şi Mihăilescu (favorită nr. 7) - Surdeanu (Constanţa, nr. 2) 6-0, 6-7, 0-6. Programul din semifinale: Ivaşcu (1) - Roşca (3) şi Tudor (6) - Surdeanu (2); masculin: Tsoronis (favorit nr. 1) - Manole 6-7, 6-2, 6-2, Efrim (Constanţa, nr. 3) - Gache (Constanţa, nr. 6) 6-1, 1-6, 6-2, Vanta - Bucur (Constanţa, nr. 4) 5-7, 3-6 şi Călin - Crapcenco (nr. 2) 1-6, 6-4, 4-6. Programul din semifinale: Tsoronis (1) - Efrim (3) şi Bucur (4) - Crapcenco (2); dublu feminin, sferturi de finală: Ivaşcu / Surdeanu (ambele din Constanţa, nr. 1) - Grasu / Niţu 6-1, 6-7, 7-10, Bulgaru / Tudor (nr. 3) - Butnaru / Coteanu 6-4, 6-2, Stanciu / Tiron - Mihăilescu / Toanchină (nr. 4) 2-6, 4-6, Betea / Orban - Gună / Roşca (nr. 4) 4-6, 3-6. Programul din semifinale: Grasu / Niţu - Bulgaru / Tudor (3) şi Mihăilescu / Toanchină (4) - Gună / Roşca (2); dublu masculin: Bucur / Efrim (ambii din Constanţa, nr. 1) - Manole / Niculescu 4-6, 6-2, 10-7, Bara / Iordache (nr. 3) - Crapcenco / Lupu 1-6, 2-6, Codescu / Georgescu - Aldica / Avram 3-6, 5-7, Burghelea / Mavlea - Gache / Tsoronis (nr. 2) 3-6, 3-6. Programul din semifinale: Bucur / Efrim (1) - Crapcenco / Lupu şi Aldica / Avram - Gache / Tsoronis (2).