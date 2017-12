Constănțeanca pentru care handicapul fizic nu reprezintă o condamnare

Vedem pe stradă persoane cu dizabilități, însă adesea suntem prea grăbiţi sau preocupaţi de propriile probleme ca să le acordăm importanță. Cel mult ni se face milă și îi mulţumim lui Dumnezeu că nu suntem ca ele, fără să conștientizăm că astfel de persoane depun uneori eforturi supraomenești pentru a se descurca în viață. Petra are 56 de ani și este din Constanța. În urmă cu 31 de ani, un accident la locul de muncă i-a schimbat viața. La vremea aceea lucra la o fabrică de textile, iar un aparat i-a smuls unul din brațe. Cu toate că fiecare zi a fost pentru Petra un chin, femeia a lucrat în continuare şi a găsit puterea de a-i învăţa şi pe alţii că handicapul fizic nu reprezintă o condamnare. ”Aveam 25 de ani când am suferit accidentul. Am lucrat la fabrică în continuare, până s-a desființat, din 1985 până în 1993. După accident, cei de acolo mi-au oferit locuri de muncă mai ușoare. Am muncit la arhive, ca și curier sau la poartă. Apoi m-am pensionat pe caz de boală”, a relatat femeia, pentru ”Telegraf”. După accidentul suferit la locul de muncă, necazurile s-au ținut lanț. Și-a pierdut singurul copil, iar apoi a divorțat de soț. ”Mi-am pierdut copilul în urmă cu 11 ani. Nu avea decât 25 de ani, era singurul ajutor pe care îl aveam. Am rămas singură. Am fost la Radu Mazăre, pe vremea când era primar, care m-a ajutat să primesc o locuință socială și m-am adaptat acolo”, a povestit Petra. Cu toate că necazurile nu au ocolit-o nicio clipă, femeia a refuzat să rămână prizoniera propriei case. După ce a depăşit şocul, a vrut să îşi organizeze viaţa cât mai normal, iar primul pas a fost ieşirea în oraş.”M-am înscris în diverse asociații pentru persoane cu dizabilități, să mai ies din casă. Fiind singură, îmi este foarte greu, dar trebuie să trăiesc”, a spus Petra. Una din asociațiile în care femeia s-a înscris este ”Carmen Sylva”, coordonată de preotul Mihai Jan, protopopul Protoieriei nr. 2 din Constanţa. Acesta a adunat aproximativ 30 de persoane cu dizabilități neurolocomotorii și s-a implicat pentru a le ușura viața. Membrii asociației se întâlnesc în fiecare marți și joi și desfășoară activități menite să-i facă să se simtă oameni normali. Miercuri, 3 decembrie, de ziua persoanelor cu dizabilități, reprezentanții Bisericii le-au oferit daruri celor aflați în evidența Asociației ”Carmen Sylva”. Ei au primit atât alimente, cât și îmbrăcăminte de sezon.