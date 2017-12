Constănţeanca Runia Hânză, pe scena Operei din Stuttgart

Pentru Runia Hânză, baletul înseamnă pasiune şi bucurie supremă. Dragostea pentru balet, seriozitatea şi munca pe care le depune zi de zi pentru a face performanţă în poante nu au fost trecute cu vederea de către germani, care i-au oferit o bursă de studiu în Stuttgart. La mai puţin de an după ce a fost admisă, printr-o audiţie video, la Şcoala de Balet „John Cranko” din Stuttgart, mica balerină de 12 ani se numără printre cei mai buni elevi ai şcolii. Ca o răsplată a performanţei sale, ea şi alţi colegi merituoşi au fost selectaţi să prezinte două spectacole-matineu pe scena Operei din Stuttgart. Cu acest prilej, balerina din Constanţa va interpreta duminică, alături de un coleg italian, dansul „Die Spieluhr”, în coregrafia lui Serghei Legat.

VIS ÎMPLINIT „Când am venit prima dată în Stuttgart şi am vizitat oraşul, m-am oprit în faţa Operei şi mi-am pus dorinţa să dansez şi eu pe acea scenă. Am muncit mult în aceste luni, nu doar la clasă, ci şi în pauzele dintre ore, şi sunt bucuroasă să văd că mi s-a îndeplinit visul atât de repede”, a spus Runia Hânză.

Spectacolul, cu Runia Hânză în distribuţie, se va relua la Operă, peste o săptămână, pe 13 iulie. Conform unei frumoase tradiţii, el va fi transmis şi pe un ecran uriaş în parcul Schlossgarten.

Runia Hânză s-a pregătit în România cu coregraful Oleg Danovski Jr. Din octombrie, ea este elevă în anul al II-lea la Şcoala de Balet „John Cranko”, după ce conducerea şcolii a hotărât că nivelul ei de pregătire este prea avansat pentru anul I. Constănţeanca studiază baletul la clasa profesoarei Elena Schneider, dar pentru acest spectacol, balerina de la Marea Neagră a fost pregătită în mod special de Natalia Gasmaeva, profesor la anul III de balet.

Nu este prima dată când balerina din Constanţa dansează în faţa publicului din ţara lui Beethoven. În februarie, Runia a debutat în Stuttgart, la Kamen Theater, iar pe 25 martie, la Castelul Nou - fosta reşedinţă a regilor din Wurttemberg, acum sediu al Ministerului Educaţiei -, unde a dansat în faţa membrilor Guvernului german.