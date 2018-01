Constănțeanca Sevil Shhaideh se întoarce în Guvern?

Chiar dacă a părăsit Guvernul condus de Mihai Tudose pentru că a fost pusă sub urmărire penală, constănțeanca Sevil Shhaideh ar putea să revină în Executivul țării. Ea este favorită să ocupe funcția de secretar general al Guvernului condus Viorica Dăncilă, potrivit unor surse din PSD, citate Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel să fie mâna dreaptă a noului, care nu are experiență guvernamentală. De altfel, Shhaideh lucrează în aceste zile la noul programul de guvernare alături de Viorica Dăncilă și Darius Vâlcov, spun aceleași surse Hotnews. Amintim că, după ce PSD a câștigat alegerile parlamentare din decembrie 2016, Sevil Shhaideh a fost prima propunere a social democraților pentru funcția de premier al României. Însă președintele Klaus Iohannis nu a acceptat, fără nicio justificare clară. Totuși, ea a fost validată în funcția de ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în Guvernul Grindeanu, unde a rămas până în toamna trecută, când a fost pusă sub urmărire penală în dosarul „Belina”.